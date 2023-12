Diese drei EM-Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV

TV-News

Fest steht unter anderem, dass das Parallelspiel der deutschen Begegnung am letzten Gruppenspieltag beim TV-Dienst der Deutschen Telekom zu sehen sein wird.

Zwischen dem 14. Juni und 14. Juli 2024 werden insgesamt 51 Spiele bei der Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen. Nur die Deutsche Telekom zeigt bei MagentaTV alle Spiele, durch Sublizenzen übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF 34 Partien, weitere zwölf sind bei RTL im Free-TV zu sehen. Unterm Strich bleiben also noch fünf Spiele übrig, die ausschließlich hinter der Bezahlschranke bei MagentaTV zu sehen sind.Die Telekom hat nun bereits drei der fünf Begegnungen festgezurrt. Wenig überraschend ist darunter die Partieam 23. Juni, dem dritten Spieltag der deutschen Gruppe A. Parallel ist die DFB-Elf gegen die Schweiz im Einsatz – live im Ersten sowie bei MagentaTV. Hinzu kommt auch das Spieleinen Tag nach dem Eröffnungsspiel um 15:00 Uhr. Somit sind die Ungarn – sofern sie nicht in die K.O.-Runde kommen – nur gegen Deutschland am 19. Juni im Free-TV zu sehen.Als drittes Exklusiv-Spiel hat sich MagentaTVaus Gruppe C gesichert, in der auch England gegen Dänemark gelandet sind. Diese Partie wird am 20. Juni um 15:00 Uhr in der Münchner Allianz-Arena angestoßen. Offen sind somit noch zwei exklusive Partien bei MagentaTV: Eine zum Abschluss der Gruppen-Phase sowie ein Achtelfinale. Beide werden erst im Laufe des Turniers ausgewählt.