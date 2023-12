1,1 Milliarden: RTL Group verkauft RTL Nederland

Wirtschaft

Am Freitag erzielte die RTL Group eine Vereinbarung mit DPG Media über den Verkauf von RTL Nederland. Der Deal beinhaltet eine strategische Partnerschaft zwischen den beiden Konzernen.

Die RTL Group hat heute den Verkauf der niederländischen Tochter RTL Nederland bekannt gegeben. Zugeschlagen hat das in den Niederlanden, Belgien und Dänemark agierende Multimedia-Unternehmen DPG Media. Der Kaufpreis beträgt 1,1 Milliarden Euro, der bei Abschluss der Transaktion gezahlt wird. Der erwartete Veräußerungsgewinn für die RTL Group in Höhe von rund 0,8 Milliarden Euro soll weitgehend steuerfrei sein und die RTL-Group-Aktionäre sollen von der Transaktion im Rahmen der definierten Dividendenpolitik profitieren. Der Abschluss der Transaktion wird gegen Mitte des Jahres 2024 erwartet, steht aber noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigungen sowie der Informations- und Konsultations-Prozesse mit den jeweiligen Arbeitnehmervertretungen.Teil des Deals ist auch eine strategische Partnerschaft zwischen der RTL Group und DPG Media in den Bereichen Technologie Werbevermarktung und Content. Bei Abschluss der Transaktion werden die Dienstleistungsverträge für RTL Nederland in den Bereichen Streaming-Technologie (mit Bedrock), Sende-Ausspielung (mit BCE) und internationale Werbevermarktung (mit der RTL AdAlliance) für mindestens drei Jahre verlängert. RTL Nederland wird darüber hinaus weiterhin mit der Werbetechnologie der RTL-Group-Tochter Smartclip arbeiten. Für die Dauer von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion erhalten die Senderfamilien der RTL Group in Deutschland, Frankreich und Ungarn Erstzugriffsrechte auf neu entwickelte Programme von RTL Nederland. Auf Basis einer separaten Markenlizenz-Vereinbarung wird DPG Media die Marke „RTL“ in den Niederlanden mindestens bis Dezember 2034 nutzen.Thomas Rabe, Chief Executive Officer (CEO) der RTL Group, kommentiert den Verkauf: „RTL Nederland ist ein fantastisches Unternehmen. Unter der Führung von CEO Sven Sauvé hat RTL Nederland mit einer starken Unternehmenskultur außergewöhnliche Erfolge erzielt – hohe Zuschaueranteile und die klare Marktführung im linearen Fernsehen, starkes Wachstum im Streaming und hohe Profitabilität. Seit mehreren Jahren sagen wir, dass Marktkonsolidierung in der europäischen TV-Industrie notwendig ist, um im Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen bestehen zu können. Nachdem unsere ursprüngliche Konsolidierungsstrategie für die Niederlande im Januar 2023 von der Wettbewerbsbehörde blockiert wurde, ist nun der Verkauf an DPG Media die beste strategische Option für RTL Nederland und alle Stakeholder des Unternehmens. Wir freuen uns auf die strategische Partnerschaft mit DPG Media. Gemeinsam werden wir an europäischen Lösungen in den Bereichen Werbe- und Streaming-Technologie, internationale Werbevermarktung und gemeinsame Inhalte-Entwicklung arbeiten.“Elmar Heggen, Deputy CEO und Chief Operating Officer (COO) der RTL Group, sagt: „Wir bedanken uns herzlich beim Management und dem gesamten Team von RTL Nederland für die herausragenden unternehmerischen und kreativen Leistungen in den vergangenen Jahren. Wir kennen DPG Media sehr gut. Mit einer ähnlich unternehmerisch geprägten Kultur wird DPG Media ein sehr gutes, neues Zuhause für RTL Nederland sein. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Zusammenarbeit zu einer echten strategischen Partnerschaft zu entwickeln.“Christian Van Thillo, Executive Chairman der DPG Media Group, fügt an: „Wir freuen uns sehr, eine Vereinbarung mit der RTL Group über den Erwerb von RTL Nederland erzielt zu haben. RTL Nederland ist der unangefochtene Marktführer im Privatfernsehen und betreibt zudem den sehr erfolgreichen Streamingdienst Videoland. Gemeinsam mit unseren führenden Marken VTM und RTL Belgium werden wir eine Gruppe schaffen, welche die notwendige Größe haben wird, um in die digitale Transformation des Fernsehens zu investieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem herausragenden Führungsteam von RTL Nederland und auf die strategische Partnerschaft mit der RTL Group.“Der Verkauf von RTL Nederland kommt rund ein Jahr, nachdem die Fusionierung von von RTL Nederland und Talpa Network aufgrund behördlicher Bedenken gescheitert war. Damals sagte Rabe, dass RTL Nederland ein "wichtiger Bestandteil der RTL Group" sei und bleibe und darüber hinaus hochprofitabel sei. Zugleich kündigte er an "gemeinsam mit unserem exzellenten lokalen Managementteam werden wir RTL Nederland in den Bereichen TV, Streaming und Digital weiter ausbauen". Ebenfalls im Januar kündigte Rabe an: "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Marktkonsolidierung notwendig ist, um mit dem globalen Tech-Plattformen konkurrieren zu können – und dass eine Marktkonsolidierung auf den europäischen TV-Märkten früher oder später stattfinden wird."