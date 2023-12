Neue «Bluey»-Folgen für Disney+

International

Der Streamingdienst hat sich zehn neue Geschichten gesichert.

Zehn brandneue Episoden der Erfolgsseriewerden ab dem 12. Januar 2024 in den USA und weltweit auf Disney+ zu sehen sein. Die meistgesehene Serie des Jahres für Vorschulkinder und Kinder in den USA - die auch die Nielsen-Streaming-Charts für die Gesamtzuschauerzahl angeführt hat - zeigt die liebenswerte und unerschöpfliche Blue Heeler-Hündin Bluey, die mit ihrer Mama, ihrem Papa und ihrer kleinen Schwester Bingo zusammenlebt.In diesen zehn neuen Disney+ Episoden zeigt Bluey die fröhliche Einfachheit, die in Familien zu finden ist, und verwandelt alltägliche Ereignisse des Familienlebens - wie den Bau eines Cubby-Hauses (Decken-Fort) oder einen Ausflug zum Strand - in einzigartige Abenteuer, die zeigen, wie Kinder durch Spielen lernen und wachsen.«Bluey» wurde gemeinsam von ABC Children's und BBC Studios Kids & Family in Auftrag gegeben, von Joe Brumm kreiert und geschrieben und vom mehrfach mit dem Emmy ausgezeichneten Ludo Studio in Zusammenarbeit mit Screen Queensland und Screen Australia produziert. Die Serie wird in den USA und weltweit auf dem Disney Channel , Disney Junior und Disney+ ausgestrahlt, und zwar im Rahmen einer globalen Sendevereinbarung zwischen BBC Studios Kids & Family und Disney Branded Television.