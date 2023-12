Podstars

Das Hörspiel hat eine Fortsetzung bekommen. Weiterhin steht Mia im Vordergrund, deren Erinnerungen verrückt spielen.

Das Hörspielbegeistert als klassisches Detektivhörspiel mit zwei Staffeln. Jede der Staffeln umfasst zehn Teile, die zwischen 19 und 36 Minuten lang sind. Die unterhaltsame Hörspielserie stammt von Gregor Schmalzried. Als Sprecher wirken Julia Gruber, Bastian Pastewka, Oliver Rohrbeck und Luise Befort mit. Lorenz Schuster ist für Produktion, Musik und Regie verantwortlich. In der zweiten Staffel treten auch Sebastian Kempf, Maresa Sedlmeir, Pirmin Sedlmeir, Zeyin Aly, Vanessa Eckart, Andreas Thiele, Jennifer Jeromin, Lisa-Sophie Scheurell und Christian Hoening in verschiedenen Rollen auf.Protagonistin Mia Johannsson erinnert sich an die Hörspiel-Serie "Geisterjagd" aus ihrer Kindheit. Insbesondere die Folge "Insomnia" fasziniert sie noch immer. Doch niemand außer ihr scheint die Erinnerung an diese besonders gruselige Folge zu haben. Sie macht eine erschreckende Entdeckung. Alle ihre Erinnerungen könnten falsch sein. Wenn sie sich aber richtig erinnert, dann ist ihre Welt nicht mehr echt. Mia macht sich auf die Suche nach der Wahrheit in einem Bergdorf, das sie ebenfalls aus ihrer Kindheit kennt. Dort ist sie überzeugt, dass die Folge "Insomnia" einen Weg in eine andere Welt beschreibt. Als sie diese Welt wirklich findet, ist sie in großer Gefahr. In der Parallelwelt entdeckt sie merkwürdige Dinge, die dort aber niemanden interessieren. Ihr einziger Halt ist die alte Hörspiel-Kassette. Sie hofft auf Rettung und sieht doch den Weltuntergang kommen. Schließlich denkt sie, dass sie absichtlich als Bote von einer Welt in die andere gesendet wurde.Die zweite Staffel beginnt nach einer Zeitschleife im Jahr 1999. In diesem Jahr gab es eigentlich noch keine Podcasts und keine Smartphones. Noch immer liebt Mia die Hörspiel-Serie "Geisterjagd". Sie hat zwei Jahre lang recherchiert. Mittlerweile lebt Mia im Versteck und hält ihre Rechercheergebnisse mithilfe eines Aufnahmegeräts fest. Kontakt hat sie nur noch zu einem Funker. Sie begibt sich auf eine weitere Reise, um endlich die Wahrheit herauszufinden. Schnell entwickelt sich diese Reise zu einem neuen Albtraum. Düstere Erlebnisse bis hin zu Horror lassen eine Verschwörung ahnen. Sie selbst ist plötzlich Teil der "Geisterjagd". Immer wieder erlebt sie die Existenz zweier Parallelwelten. Mia überlegt, ob sie das Hörspiel-Geheimnis selbst lösen soll. Schließlich findet sie den Weg in das Tonstudio, in dem die Hörspiele produziert werden. Noch immer kann sie niemandem vertrauen. Mittlerweile geht es Mia nicht mehr nur darum, die Welt zu retten. Sie selbst möchte endlich in einem Zuhause ankommen. Am Schluss der zweiten Staffel scheint sie am Ziel zu sein.