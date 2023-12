Western-Drama «Ride» kommt zu The CW

US-Fernsehen

Die zehnteilige erste Staffel wird ab Januar auf dem amerikanischen Sender ausgestrahlt.

The CW Network hat bekannt gegeben, dass es die Western-Dramaseriemit Nancy Travis («Last Man Standing») in der Hauptrolle ausstrahlen wird. Die zehnteilige erste Staffel wird ab Montag, den 22. Januar ausgestrahlt, gefolgt von einer Folge der neuen Originalserie «Wild Cards».«Ride» ist ein generationenübergreifendes Familiendrama, das dem Leben der McMurrays folgt, einer eng verbundenen Familie, die sich nach einem tragischen Verlust auf eine Reise der Selbstfindung begibt und dabei ein verworrenes Netz von Geheimnissen aufdeckt, das die Familie und ihre Stadt in Colorado auseinanderzureißen droht. Im Mittelpunkt steht Cash McMurray (Beau Mirchoff, «Good Trouble»), ein Champion im Bullenreiten mit einer komplizierten Vergangenheit, der sich danach sehnt, aus dem Schatten seines älteren Bruders zu treten, als das Schicksal der Familiendynastie in seine Hände fällt. Die starken Frauen der Familie - Matriarchin Isabel (Nancy Travis), die damit kämpft, dass ihr Sohn den gefährlichen Familienmantel übernimmt, die ehemalige Rodeo-Königin Missy (Tiera Skovbye, «Riverdale») und die "adoptierte" Ausreißerin Valeria (Sara Garcia, «The Flash») - schließen sich mit Cash zusammen, um ihr Land zu retten und allen Herausforderungen zu trotzen.«Ride» ist eine Koproduktion von Blink49 Studios und Seven24 Films in Zusammenarbeit mit Bell Media für den CTV Drama Channel in Kanada. Die Serie basiert auf einem Originaldrehbuch des Autorenpaares Rebecca Boss und Chris Masi, die gemeinsam mit Sherri Cooper-Landsman und Alex Zarowny als ausführende Produzenten fungieren. John Morayniss, Carolyn Newman und Virginia Rankin sind ausführende Produzenten für Blink49 Studios; Greg Gugliotta und F.J. Denny sind ausführende Produzenten für Nitelite Entertainment.