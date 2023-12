Die Wolfs  Einblicke ins Familienleben

YouTuber

Maren Wolf baute sich zunächst ihre eigene Reichweite auf. Nun kommen die fast täglichen Vlogs zusammen mit ihrem Mann Tobias und dem gemeinsamen Sohn bei ihren Followern besonders gut an.

Die Debatte darüber, wie viel man auf Social Media über sein Privatleben oder auch über seine Kinder preisgeben sollte, entbrannt immer wieder, denn die Ansichten könnten unterschiedlicher nicht sein. Letztendlich muss diese Entscheidung jeder für sich selbst treffen. Die Wolfs sind eine Familie, die sich online einen Namen gemacht haben, dafür dass sie mit ihren Zuschauern eigentlich alles teilen. Die Follower konnten bei der Hochzeit dabei sein, bei der Geburt des Sohnes, beim Hausbau und bei sonst allen weiteren wichtigen Events. Und das Interesse ist groß, denn die Familie hat zahlreiche Fans auf YouTube und Instagram.Maren Wolf wurde als Maren Rebecca Merkel am 6. Mai 1992 in Köln geboren. Sie besuchte die Realschule und stieg nach ihrer Qualifikation direkt in ihre Online-Karriere ein. Denn bereits 2009 entdeckte sie YouTube für sich. Zuvor hatte sie schon mit einer Freundin Musikvideos nachgestellt und einfach den Mund zur Musik bewegt. Dadurch stieß sie auf YouTube und interessierte sich vor allem für Make-Up-Tutorials. Sie wollte es dann selbst einfach Mal ausprobieren und lud ein Fingernagel-Tutorial hoch. So entstand ihr eigener Kanal „Beautypeachiii“, der rasend schnell wuchs. Nach eineinhalb Jahren war sie damit sehr erfolgreich. Damals stand die Content Creatorin vor einer großen Entscheidung. Sie hatte ein Angebot für einen Ausbildungsplatz oder hätte ihr Fachabi machen können. Doch dann entschied sie sich dafür, der Selbstständigkeit ein Jahr lang eine Chance zugeben und wurde so erfolgreich, dass die Online-Welt zu ihrem Beruf wurde.Ihren heutigen Ehemann Tobias Wolf, welcher ebenfalls in Köln aufwuchs, lernte sie 2013 kennen. Dieser arbeitete damals in einem Telefonshop und wurde direkt auf Maren aufmerksam, als diese zur Tür hineinkam. Die beiden unterhielten sich dann und Maren steckte ihm über eine Freundin ihre Handynummer zu. Erst hinderte sie ein Zahlendreher an der Kontaktaufnahme, doch schließlich gelang es und sie trafen sich erneut durch Zufall in der Stadt. So waren sie recht schnell ein Paar und wohnten neun Monate später bereits zusammen. So tauchte Tobias auch bald immer Mal wieder auf Marens YouTube-Kanal auf. Bereits seit 2013 betrieben die beiden dann gemeinsam einen YouTube-Kanal, zunächst mit dem Namen „DailyMandT“, heute als „Die Wolfs“. Die Zuschauer waren dabei, als die beiden in ihre erste gemeinsame Wohnung einzogen, bei der Hochzeit im Jahr 2017, bei den Flitterwochen und der Geburt des Sohnes Lyan River im Jahr 2020. Aber auch den schweren Schlaganfall von Marens Vater, Marens Nierenerkrankung und Beziehungsprobleme sowie anschließende Paartherapie teilten die beiden mit ihren Followern.Marens privater Kanal, der inzwischen „Maren Wolf“ heißt, misst inzwischen 791.000 Abonnenten. Das gefragteste Video zählt 1,5 Millionen Abonnenten und ist ein Battle zwischen Maren und Bibi’s BeautyPalace. Heute erscheinen hier noch viele Fashion und Drogerie Hauls, Reisetagebücher oder Tipps zu Style und Make Up. Der gemeinsame Kanal kommt auf 625.000 Abonnenten. Ganz oben ist hier das Hochzeitsvideos mit 2,8 Millionen Klicks. 2,3 Millionen Mal wurde zudem die Livereaktion von Tobias auf Marens Schwangerschaft aufgerufen. Auch der Vlog über die Geburt des Sohnes ist sehr beliebt. Momentan erscheint auf dem Kanal fast täglich ein neues Video, welches Einblicke in das Leben der Familie bietet. So zum Beispiel beim Urlaub in New York, bei Marens OP, beim Hausbau oder bei Geburtstagspartys. Dazu folgen noch über zwei Millionen Menschen Maren auf Instagram. Im Jahr 2020 brachten die beiden beim Riva Verlag ein Baby-Erinnerungsalbum für Fotos und zum Ausfüllen während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr heraus. 2018 gab es zudem sieben Balea-Produkte bei dm, welche das Paar gemeinsam entworfen hatte. Auch eine eigene Modereihe haben die beiden mit „RWTP“ kreiert. 2018 öffnete in Köln dafür außerdem ein Pop-Up-Store.