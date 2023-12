Steve Lai wechselt zu BBC News

England

Der Nachrichtensender der BBC News hat den Moderator von CNA geholt.

Steve Lai wird die Morgensendungen von BBC News, «Newsday» und «Asia Business Report», moderieren und vor Ort in Singapur über wichtige Ereignisse berichten, darunter die bevorstehenden Wahlen in Taiwan. Die Wirtschaftssendungen von BBC News versorgen das Publikum in Asien und auf der ganzen Welt mit den neuesten Nachrichten und wirtschaftlichen Updates, die Entscheidungsträger wissen müssen, und stützen sich dabei auf eine unvergleichliche globale Berichterstattung und Analyse.Steve wird vom BBC News Büro in Singapur aus berichten, einem der 58 Standorte, an denen die BBC Büros unterhält. Damit verstärkt die BBC ihre globale Präsenz und ihr Engagement, dem Publikum auf der ganzen Welt noch mehr aktuelle Nachrichten und fundierte Analysen zu bieten. Steve kommt von CNA zur BBC, wo er Co-Moderator der Hauptnachrichtensendung am Morgen und Moderator von preisgekrönten Sondersendungen war. Davor war er Moderator der Hauptabendnachrichtensendung und moderierte die Wahlberichterstattung in Singapur, Malaysia, den Philippinen und Myanmar.Steve bringt bei BBC News einen reichen Erfahrungsschatz mit, denn er berichtet seit mehr als einem Jahrzehnt über die entscheidenden Veränderungen, die sich auf die politische, wirtschaftliche, handelspolitische und soziale Landschaft in Asien auswirken."Ich könnte nicht glücklicher sein, bei BBC News in Singapur zu arbeiten, da die Ereignisse in Asien auf der Weltbühne immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die globale Reichweite und Glaubwürdigkeit der BBC ist unübertroffen, und ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um den Zuschauern ein unvoreingenommenes und aufschlussreiches Verständnis der wichtigsten Nachrichten zu vermitteln, die die Region und darüber hinaus prägen", sagt Steve Lai. "Es ist ein frischer Start ins neue Jahr und ich freue mich darauf, Mitte Januar für BBC News von den Wahlen in Taiwan zu berichten.