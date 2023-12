Sat.1 Emotions wiederholt «Scott & Bailey»

TV-News

Auch die britische Fernsehserie «Grantchester» wird mit der vierten Staffel fortgesetzt.

Das Programm von Sat.1 Emotions ändert sich zum Teil gravierend. Am Montagabend, den 8. Januar 2024, um 20.15 Uhr wird es Doppelfolgen der siebten und achten Staffel vongeben. In den vergangenen Wochen setzte man auf die spanische Serie «Rapa». Auf dem 22.05 Uhr-Slotlöst «Deadly Tropics».Die Ermittlerinnen Janet Scott und Rachel Bailey machen in Manchester Jagd auf Verbrecher. Die beiden sind ein gutes Team, wenn auch grundverschieden: Rachel ist impulsiv und hört gerne auf ihr Bauchgefühl, Janet dagegen handelt mit Bedacht und lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Suranne Joens, Lesley Sharp und Amelia Bullmore spielen die Hauptrolle.Am späten Dienstagabend kehrtmit der vierten Staffel zurück. Vorerst sind sechs Folgen in Doppeltraktion geplant. Zum Start der Ausstrahlung bricht bei der Rede des amerikanischen Bürgerrechtsaktivisten Nathaniel Todd plötzlich Panik aus und ein afroamerikanischer Mann wird in der Menge erstochen. Hat die Tat rassistische Hintergründe? Sidney und Geordie versuchen, den Fall aufzuklären.