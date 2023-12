«Unfall, Selbstmord oder Mord?» startet bei Sat.1 Gold

TV-News

Der NBCUniversal-Sender Oxygen hat zahlreiche Folgen der True-Crime-Doku produziert.

Ab Dienstag, den 2. Januar, strahlt Sat.1 Gold die Oxygen-True-Crime «Accident, Suicide or Murder» aus. Über 60 Episoden stehen dem Spartensender der ProSiebenSat.1-Gruppe zur Verfügung, die zwischen 20.15 und 22.00 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt werden. Die erste Folge vonheißt „Hinter verschlossener Tür“.«Unfall, Selbstmord oder Mord?» erforscht die unglaublichen wahren Geschichten von verdächtigen Todesfällen, heißt es in der Beschreibung. In der ersten Folge, die im Jahr 2020 entstand, führte Dominik Rausch Regie, das Drehbuch stammte von Julee Margulies Metz. Amanda Duarta sprach den Kommentar, den Schnitt verantwortete Alex Petrovitch.Am 26. Januar 2011 findet Sam seine Verlobte Ellen blutüberströmt in der gemeinsamen Wohnung vor. Die 27-Jährige hat ein Küchenmesser in der Brust stecken und weist am ganzen Körper Stichwunden auf. Da das Apartment verschlossen war und es keine Spuren einer Auseinandersetzung gibt, stufen die Ermittler den Tod der jungen Frau als Selbstmord ein - ein Urteil, das ihre Familie nicht akzeptieren kann.