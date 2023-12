RTLZWEI zeigt letzte «Glücksrad»-Folge mit Herrmanns im Januar

TV-News

Thomas Herrmanns wird ein letztes Mal als Buchstabenfee an der Seite von Sonya Kraus zu sehen sein. Auf ihn folgt Guido Cantz.

Die Nachfolge ist bereits geklärt, denn im September war bekannt geworden, dass Thomas Herrmanns die RTLZWEI-Neuauflage vonnach vier Aufzeichnungen verlassen hat. Da der Grünwalder Sender aber am Format festhält, hat man Guido Cantz als Herrmanns-Nachfolger verpflichtet. Bislang liefen aber erst drei der vier produzierten Ausgaben, sodass der Abschied des Komikers noch aussteht. Diesen hat RTLZWEI nun terminiert.Die vierte «Glücksrad»-Ausgabe ist am Donnerstag, 10. Januar 2024, ab 20:15 Uhr zu sehen. Damit bleibt RTLZWEI dem Sendeplatz der ersten drei Folgen treu, die stets gute Einschaltquoten brachten. Im Januar 2023 wurde mit der Premiere das beste Ergebnis mit 1,29 Millionen Zuschauern und fast sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gemessen. Die beiden weiteren Ausgaben, die im April und Juni gesendet wurden, brachten 5,0 und 5,7 Prozent. Das Interesse sank jedoch auf 0,78 und 0,76 Millionen Zuschauer.In der Quiz-Show versuchen die Kandidaten, das Worträtsel auf der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Die Teilnehmenden benötigen dafür das richtige Händchen am Glücksrad, um einen möglichst hohen Geldbetrag zu erspielen. Am Ende kann sich aber nur eine Person im großen Champions-Finale durchsetzen und mit einem Geldgewinn nach Hause gehen. Die neuen Folgen mit Guido Cantz sind ebenfalls bereits aufgezeichnet, die Produktion fand im Oktober statt.Im Anschluss an die neue «Glücksrad»-Ausgabe sendet RTLZWEI zwei-Wiederholungen. Der Privatsender hatte in diesem Jahr das Format von Sat.1 übernommen. Ab 0:30 Uhr wiederholt man dann noch zwei-Episoden. Die „schrecklich glamouröse Familie“ kehrt am 8. Januar mit der 22. Staffel auf die Bildschirme zurück. Dazu gesellen sich auch die beiden Töchtermit ihrem Format, das sowohl am Montagabend als auch in der Nacht auf Freitag wiederholt wird.