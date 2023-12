Rundschau

Jetzt feiert endlich Zack Snyders «Rebel Moon: Part One: A Child of Fire» Premiere. Doch die Kritiken sind enttäuschend.

«Davos 1917» (seit 20. Dezember in der ARD Mediathek)

«Ninja Warrior Germany» (seit 15. Dezember bei RTL+)

«Die Lüge» (seit 24. November bei Netflix)

«Rebel Moon: Part One: A Child of Fire» (seit 22. Dezember bei Netflix)

«Dr. Death» (seit 21. Dezember bei Peacock)

Die Serie erzählt, inspiriert von wahren Begebenheiten, die fiktive Geschichte einer außergewöhnlichen Frau inmitten einer patriarchalen Welt, die sich zu einer bedeutenden Akteurin im Spionage-Geflecht entwickelt. Im Fokus steht die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler (Dominique Devenport). Sie kehrt nach ihrem Rotkreuz-Einsatz an der Westfront schwanger in die Heimat Davos zurück, wo ihre Familie das Curhaus „Cronwald“ führt. Hier beherbergt sind neben Patientinnen und Patienten unterschiedlicher Gesellschaftsschichten auch vermögende und einflussreiche Gäste aus ganz Europa. Johanna Gabathuler gerät unerwartet zwischen die Fronten der heimlich in Davos operierenden Spioninnen und Spione, die die mächtigen Entscheidungsträger bespitzeln. Um ihre uneheliche Tochter zurückzugewinnen, lässt sie sich auf ein gefährliches Spiel mit dem deutschen Geheimdienst ein – und wird plötzlich zum entscheidenden Zünglein an der Waage.Seit 2016 gibt es bei «Ninja Warrior Germany» immer neue Gründe zum Staunen. Gezeigt werden die stärksten Frauen, die cleversten Ninjas, die mutigsten Stars und die witzigsten Sprüche der Moderatoren Frank Buschmann und Jan Köppen. Außerdem ist Laura Wontorra ebenfalls als Moderatorin zu sehen.Die Welt einer scheinbar perfekten Familie gerät aus den Fugen, als ein schockierender Mord offenbart, dass sie zu Verzweiflungstaten bereit sind, um einander zu beschützen.Als eine friedliche Siedlung am Rande eines fernen Mondes von den Truppen einer tyrannischen Übermacht bedroht wird, ist eine geheimnisvolle Fremde ihre einzige Hoffnung.Staffel 2 wird die Geschichte des verurteilten schweizerisch-italienischen Chirurgen und Medizinforschers Paolo Macchiarini erzählen.