Kabel Eins setzt auf Frank Rosin

TV-News

Zu Jahresbeginn zeigt Kabel Eins neue «Rosins Restaurants»-Folgen, ehe «Roadtrip Amerika» mit Alexander Kumptner und Ali Güngörmuş startet.

Kabel Eins plant ab dem 4. Januar 2024 mit einer neuen Staffel von. Laut Senderangaben handelt es sich dabei um die 17. Rund der Redseven-Entertainment-Produktion. Zum Auftakt geht es für den Sternekoch in die beschauliche Grafschaft Bentheim, wo Jacqueline und ihr Lebensgefährte Hagen Amerika und den Wilden Westen etablieren wollen. Bisher blieb das Restaurant "Westernhof Osterwald" unter der Woche allerdings so leer wie die endlose Weite der Prärie. Das Paar glaubt dennoch an den Erfolg ihres Konzepts.Eine Woche später gastiert Rosin im „Naturfreundehaus Strümpfelbach“ in Weinstadt. Das Restaurant hat nicht nur eine einmalige Lage, sondern die Betreiber Lubica und Andreas haben mit Antonio Amador auch einen waschechten Profi in der Küche. Zuvor hat dieser hauptsächlich in der Sternegastronomie gearbeitet. Trotzdem scheint das alles nicht zu reichen.Auf Frank Rosin kommt damit einiges an Arbeit zu Beginn des Jahres zu. Nach «Rosins Restaurants» hatte Kabel Eins für den 1. Februar bereits den Start der zweiten-Staffel angekündigt (Quotenmeter berichtete). Gemeinsam mit Alexander Kumptner und Ali Güngörmuş reist Rosin in den neuen Folgen von New York durch die Bundesstaaten Pennsylvania, North Carolina, Tennessee und Louisiana.