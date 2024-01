Ein Neuanfang und eine Leiche

Soap-Check

«Das Küstenrevier» startet am Donnerstag in Sat.1, davor könnte es bei der «Die Landarztpraxis» Happy End kommen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mo – Mi, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Das Küstenrevier» (Do – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Franka ist überfordert. Marvin ist ihrem Geheimnis, völlig mittellos zu sein, gefährlich nahegekommen. Als Franka ihren Ängsten aus dem Weg gehen will und ihn versetzt, verbringt Marvin den Nachmittag völlig unverhofft mit der forschen Leyla. Die findet großen Gefallen an ihm und scheut nicht davor zurück, ihm das zu zeigen. Geht er auf ihre Flirtversuche ein?Philipp behauptet gegenüber Vincent, dass ihm Wilmas Erbe egal sei, doch in Wahrheit schleicht er sich in ihr Zimmer und liest das Testament. Er ärgert sich, denn seine Tante bedenkt ihn mit keinem Cent. Vincent bemerkt kurz darauf Philipps schlechte Laune, und als Wilma auffällt, dass jemand an ihren Unterlagen war, zählt Vincent eins und eins zusammen. Noch nie ist Alfons das passiert, aber ihm fällt einfach kein passendes Geburtstagsgeschenk für Hildegard ein. Nachdem er seine erste Idee verworfen hat, will er sie jetzt zu der Premiere eines berühmten Organisten einladen. Doch auch dieser Einfall hat einen Haken.Lien verspricht, Carl nicht auffliegen zu lassen. Kann er mit seinem Gewissen vereinbaren, dass er den Kranken spielt, um im Hause Bamberger zu bleiben?Stella ist nicht begeistert, als ihre Mutter dauerhaft in Köln bleiben will. Als sie ihr das offen sagt, wird Stella vom schlechten Gewissen eingeholt. Henry zelebriert mit David einen für ihn wichtigen, aber auch schmerzvollen Jahrestag. Währenddessen würde Nadine gern für ihn da sein. Paula fragt sich, ob sie Cecilia von einem heißen Flirt erzählen soll. Als sie es tut, erweist sich Cecilia als perfekte Freundin.Chiara glaubt, alle von ihrem Karriereende überzeugt zu haben, doch Deniz stellt ihre Entscheidung infrage. Hanna weiß nicht, wie sie mit Ralfs Forderung umgehen soll. Ausgerechnet Kilian könnte ihr mit seinem juristischen Rat weiterhelfen.Lukas schafft es nicht, seine Probleme vor Moritz und Yvonne zu verstecken. Er vertraut sich Yvonne zwar weiterhin an, aber alles erzählt er ihr nicht. Jessica und Philip gehen sich im Krankenhaus aus dem Weg, was ungewollt zu Gerüchten führt. Beiden ist klar, dass es ihnen möglichst bald gelingen muss, einen Mittelweg zu finden.Sarah muss damit leben, dass ihr Verhältnis zu Fabian zerstört ist. Trotzdem tut sie alles, um Leos ersten Geburtstag mit ihrem Vater harmonisch zu gestalten. Die Party legt bei allen Beteiligten erneut alle Wunden blank. Alexandra bekommt mit, wie Fabian seinen Platz als Leos Vater an Sarahs Seite findet, trotzdem kann sie Fabian nicht loslassen. Georg steht Sarah bei, als sie erneut von Fabian konfrontiert wird. Wird er endlich aufklären, was Sarah immer noch verschweigt?Harry Stein ist mit Leib und Seele Polizist in einem kleinen Küstenort. Zu Harrys Freude kehrt seine alleinerziehende Tochter Hanna mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn Benni aus Rostock in ihren Heimatort zurück, um im Polizeirevier ihres Vaters als Kriminalhauptkommissarin zu arbeiten. Was Harry nicht weiß: Hanna hatte einen Grund, Rostock so schnell wie möglich zu verlassen.Olli ist der festen Überzeugung, dass er mit einem crazy Event den Verkauf an Jessis Foodtruck ankurbeln kann. Daher organisiert er kurzerhand ein Wettessen mit extrem scharf gewürzten Speisen, bei dem Olli selbst als Gegner der Besucher antritt. Die originelle Aktion läuft zunächst gut an, doch dann wird der Organisator auf eine harte Probe gestellt. Ein ganz besonderer Herausforderer stellt sich dem schweißtreibenden Ess-Wettbewerb. Olli muss an seine Grenzen gehen – und sogar darüber hinaus.Bruno trifft der Schlag, als Jonas ihm aufgewühlt anhand des DNA-Tests klarmacht, dass ihre Vergangenheit eine Lüge und er nicht Brunos Sohn ist. Bruno will das zuerst nicht wahrhaben und konfrontiert Katy damit. Eine Welt bricht für ihn zusammen, als diese das beschämt bestätigt und sich Bruno erklärt. Sie wollte das selbst nicht wahrhaben, aber es stimmt. Bruno ist zwar tief getroffen, verspricht Jonas aber tapfer, dass das nichts zwischen ihnen ändern wird. Jonas ist und bleibt sein Sohn, unabhängig von ihrer DNA! Doch Bruno hat sich selbst etwas vorgemacht und bricht wenig später am Ende seiner Kräfte zusammen.