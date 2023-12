«Alf» kehrt zurück

TV-News

Die Sitcom aus den 1980er Jahren ist demnächst wieder bei Nitro zu sehen.

Ab Mittwoch, den 24. Januar 2024, strahlt die Fernsehstation Nitro wiederaus. Zwischen 19.15 und 20.15 Uhr sind Doppelfolgen der Serie zu sehen, die von Tom Patchett und Paul Fusco kreiert wurde. Aktuell ist auf diesem Sendeplatz «Alle unter einem Dach» zu sehen. Alien Productions stellte insgesamt 102 Episoden her. «Alf» lief vier Staffeln lang beim TV-Sender NBC und feierte am 22. September 1986 Premiere.Die Titelfigur ALF (Akronym für "Außerirdische Lebensform"), die eigentlich Gordon Shumway heißt, verunglückt in der Garage der gutbürgerlichen Vorstadtfamilie Tanner. In dieser Serie spielen Max Wright als Vater Willie Tanner, Anne Schedeen als Mutter Kate Tanner und Andrea Elson und Benji Gregory als ihre Kinder Lynn und Brian Tanner die Hauptrollen. In den Szenen, in denen ALF in Lebensgröße auftrat, wurde er jedoch kurzzeitig von einem kleinen kostümierten Schauspieler, dem in Ungarn geborenen Michu Meszaros, verkörpert.Warner Bros. Television kündigte im August 2018 die Entwicklung eines «ALF»-Reboots an, das jedoch im November desselben Jahres wieder eingestellt wurde. Erst im Februar 2022 wurde bekannt, dass Shout! Factory die Vertriebsrechte an den «ALF»-Titeln erworben hatte und "neue ALF-bezogene Inhalte entwickeln" würde, im Juli 2023 kam die Firma Maximum Effort hinzu, um ebenfalls neues Material zu entwickeln.