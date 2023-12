RTL zeigt im Januar erstmals 2. Bundesliga

TV-News

Die Tinten auf dem Vertrag zwischen Sky Deutschland und RTL Deutschland ist kaum getrocknet, da plant der Kölner Free-TV-Sender bereits den ersten Programmpunkt, der aus der Content-Partnerschaft hervorgeht. RTL wird am Sonntag, 21. Januar 2024, die erste Zweitliga-Konferenz übertragen. Insgesamt beinhaltet der Deal drei Konferenzen der 2. Bundesliga pro Jahr.An jenem Sonntag handelt es sich um den 18. Spieltag, dem ersten Spieltag des neuen Jahres. Um 13:30 Uhr finden wie üblich drei Partien statt. Es kommt zum Aufeinandertreffen zwischen den aufstiegsambitionierten Teams des SC Paderborn und der SpVgg Greuter Fürth, die in der Tabelle die Plätze sechs und fünf belegen. Außerdem gastiert der SV Wehen-Wiesbaden beim 1. FC Magdeburg. Außerdem begrüßt Hertha BSC den Viertplatzierten Fortuna Düsseldorf im Berliner Olympiastadion. RTL geht um 13:00 Uhr live auf Sendung. Für den Kölner Sender ist es nicht das einzige sportliche Highlight des Tages, denn 20:55 Uhr stehen zwei Partien der NFL-Playoffs an.Der Deal zwischen RTL und Sky umfasst nicht nur die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga, auch die Formel1 feiert ihr Comeback im frei empfangbaren Fernsehen. Der Streamingdienst RTL+ überträgt zudem pro Woche ein Spiel der englischen Premier League. Im Gegenzug hat sich Sky die Rechte an zwei Spielen der Europa League oder der Europa Conference League pro Spielwoche gesichert. Weitere Details gibt es hier.