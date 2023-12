VOD-Charts

Der Hype um «Squid Game: The Challenge» ist verpufft. Der Reality-Ableger fliegt nach dem Sieg in der Vorwoche aus den Top10.

Die Karten werden neu gemischt, denn das Interesse an «Squid Game: The Challenge» ist jäh erloschen. In der vergangenen Woche schnappte sich der südkoreanische Reality-Ableger mit knapp fünf Millionen Aufrufen noch den Spitzenplatz in den Charts, davon ist nun aber nichts mehr übrig. Laut den Marktforschern von Goldmedia reichte es noch nicht mal mehr für die Top20. Dafür generierten mitund dem Netflix-Filmgleich zwei Titel 1,75 Millionen Klicks und belegten damit einen geteilten neunten Platz.Ebenfalls gleichauf lagen in der 51. Kalenderwoche die Fantasy-Serieund der Netflix-Neustart. Beide Reihen markierten eine Reichweite von jeweils 1,88 Millionen, sodass Platz sieben heraussprang. Über die Zwei-Millionen-Marke sprang, die Drama-Serie sorgte für 2,12 Millionen Aufrufe.Zu Platz fünf fehlten damit aber über eine halbe Million Abrufe, dennkehrte mit 2,67 Millionen Streams auf Platz fünf in die Top10 zurück. Rang vier ging wie in der Vorwoche an die Challenge-Reihe. Der Amazon-Freevee-Titel baute seine Reichweite gegenüber der Vorwoche ein wenig aus auf 2,73 Millionen.Zwischen dem 15. und 21. Dezember war auch die britische Netflix-Seriebeliebt. Mit 2,83 Millionen Aufrufen reichte es für Platz drei. Den zweiten Rang belegte Streamingdauerbrenner, der vier Millionen Mal gestreamt wurde. Knapp davor setzte sichan die Spitze. Die Krankenhaus-Reihe wurde 4,09 Millionen Mal abgerufen.