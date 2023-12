ProSieben scheitert mit «Spider-Man: No Way Home»

Quotennews

Der Fernsehsender ProSieben erreichte am ersten Weihnachtsfeiertag 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.

Am ersten Weihnachtsfeiertag stand bei ProSieben die Free-TV-Premiere vonan. Tom Holland, Zendaya und Benedict Cumberbatch waren die Titelhelden des neuesten Spinnenmanns, der im Dezember 2021 in die Kinos kam und ein großer Hit wurde. Die Free-TV-Premiere von John Watts, der das Buch von Chris McKenna und Erik Sommers umsetzte, zog lediglich 0,89 Millionen Zuschauer an. Die rote Sieben erreichte 3,6 Prozent. Bei den Werberelevanten sicherte man sich 0,45 Millionen, das führte zu 8,2 Prozent.Um 23.10 Uhr lief auch die Premiere vonbei ProSieben. Lewis Tan, Jessica McNamee und Josh Lawson unterhielten 0,53 Millionen Zuschauer. Das Drehbuch kam von Greg Russo und Dave Callaham, das allerdings nur 4,4 Prozent Marktanteil holte. Die Regiearbeit von Simon McQuod verschaffte ProSieben 0,24 Millionen Menschen aus der Zielgruppe, das führte zu 7,5 Prozent. Um 01.25 Uhr blieben noch 0,17 Millionen Menschen wach, umzu sehen. Dieser holte 3,9 Prozent in der Zielgruppe.ProSieben startete um 08.50 Uhr ins Tagesprogramm und sendete bis 17.50 Uhr drei Ausgaben von. Die erste Folge hatte 0,21 Millionen Zuschauer und 6,9 Prozent in der Zielgruppe, am Mittag schalteten 0,21 Millionen ein und sorgten für 5,8 Prozent. Folge drei sicherte sich 0,16 Millionen, in der Zielgruppe wurden 2,8 Prozent geholt. Die Wiederholung vonhatte um 18.05 Uhr noch 0,64 Millionen Zuschauer und erzielte 6,1 Prozent.