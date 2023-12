Bauern-Hochzeit brachte 2,06 Millionen

Quotennews

Im Vorfeld schickte RTL sechs Geschichten vom «Pumuckl» auf Sendung. Die Neuauflage war ein Hit.

Der Fernsehsender RTL strahlte am ersten Weihnachtsfeiertag um 19.05 Uhr eine neue Ausgabe vonaus. Dort bekamen die 2,06 Millionen Fernsehzuschauer ein Wiedersehen mit Vanessa und Nils zu sehen, die in diesem Jahr heirateten. Auch Ackerbauer Georg aus der vierten Staffel trat erneut vor die Kamera. Die 70-minütige Sendung fuhr 10,0 Prozent Marktanteil ein. Bei den Werberelevanten waren 0,40 Millionen und 10,3 Prozent Marktanteil dabei.lief als Erstausstrahlung bei RTL. Der Spielfilm mit Nadja Uhl und Katharina Thalbach generierte zwischen 20.15 und 22.05 Uhr nur 1,31 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, sodass man sich über 5,1 Prozent Marktanteil nicht freuen konnte. Unter den jungen Menschen waren 0,34 Millionen, der Marktanteil wurde auf 6,3 Prozent beziffert.Gleich 13 Folgen vonstrahlt RTL über die Festtage aus. Sechs Folgen standen am 25. Dezember 2023 auf dem Plan. Die ersten drei Geschichte, die zwischen 15.45 und 17.10 Uhr liefen, holten 1,44, 1,71 und 1,61 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Menschen waren 17,2, 18,5 imd 16,1 Millionen möglich. Dann wurden 1,77, 1,77 und 1,88 Millionen Menschen unterhalten, der Sender schnappte sich 17,6, 16,3 und 17,2 Prozent bei den Werberelevanten.