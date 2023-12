Primetime-Check

Wie viele Menschen verfolgten «Aquaman» bei ProSieben? Punktete VOX mit «Tatsächlich… Liebe»?

Das Erste setzte am zweiten Weihnachtsfeiertag auf, der Frankfurt-Krimi sicherte sich nur 5,04 Millionen Zuschauer und 18,7 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man 10,6 Prozent Marktanteil ein. Es folgte, der noch auf 2,70 Millionen und 11,7 Prozent kam. Beim jungen Publikum standen schlechte 4,6 Prozent auf der Uhr.Lediglich 4,68 Millionen Menschen waren beiin Utah dabei, der 0,89 Millionen junge Zuschauer faszinierte. Die Reise sicherte sich 17,4 Prozent bei allen sowie 14,5 Prozent bei den jungen Menschen. Es folgte, welches 2,89 Millionen Zuschauer und 12,4 Prozent hatte. 10,1 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Das vierstündige-Special landete bei RTL mit 3,17 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 11,7 Prozent Marktanteil ein.brachte 3,14 Millionen Zuschauer zu Sat.1, der Sender verbuchte 1,12 Millionen Werberelevante und 18,9 Prozent. Danach erzieltenoch 11,4 Prozent in der Zielgruppe. Bei ProSieben erreichten(1,28 Millionen) und(0,80 Millionen) 9,5 sowie 12,0 Prozent bei den Werberelevanten. Mitverbuchte VOX 0,73 Millionen Zuschauer und 4,9 Prozent, bis 02.15 Uhr mussten die Zuschauer fürwach blieben. Das machten 0,28 Millionen Zuschauer und führte zu 5,8 Prozent bei den Werberelevanten. Das Eposbrachte RTLZWEI 0,62 Millionen und 4,8 Prozent in der Zielgruppe. Unterdessen waren 0,88 und 0,68 Millionen Menschen beiunddabei, die Filme holten 5,7 und 6,0 Prozent Marktanteil.