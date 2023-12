«Der verstummte Organist» kommt

TV-News

Crime + Investigation hat sich die Dokumentation gesichert.

Beim Pay-TV-Sender Crime + Investigation gibt es am Donnerstag, den 15. Februar 2024, um 20.15 Uhr die Dokumentationzu sehen. An Heiligabend wird Alan Greaves schwer verletzt am Straßenrand aufgefunden. Später erlag er seinen Verletzungen. Alan Greaves war auf dem Weg zur Messe, um dort die Orgel zu spielen.Die Polizei erfährt von den Ärzten, dass Alan Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Man hört, wie zwei Männer lachend vom Tatort weglaufen. Die Polizei glaubt, dass die Männer auf dem Überwachungsvideo zu sehen sind, kann sie aber nicht identifizieren. Durch die Analyse eines Holzsplitters, der in Alans Kopf gefunden wurde, gelingt den Gerichtsmedizinern der Durchbruch.Bereits am Sonntag, den 11. Februar 2024, zeigt der Fernsehsender auch. Die Senderpremiere handelt von der Familie Donald. Diese gerät in Gefahr, als der Staatsanwalt von Mobile Henry Hays des Mordes an Michael Donald anklagt.