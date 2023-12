Erfolgreiche Adventswoche bei «Shopping Queen»

Wochenquotencheck

Weihnachtliche Mottos und einen Adventskalender – VOX hatte das Format passend auf die Weihnachtszeit eingestellt und so ein paar zusätzliche Zuschauer mit abgeholt.



Auchpasst sich an die Weihnachtszeit an und so lautete das Motto in Dortmund letzte Woche „Stille Nacht, stylische Nacht – Kleide dich für ein Fotoshooting für deine Weihnachtskarte“. Diese Woche ging es nun nach Bielefeld und die Teilnehmerinnen sollten sich nach dem Motto „Happy New Style“ kleiden. Wie gewohnt gab natürlich Guido Maria Kretschmer Kommentare zu den Shopping-Trips der fünf Kandidatinnen ab und vergab am Ende auch eine Note für das fertige Outfit. Doch es gab noch eine weitere Besonderheit – einen Adventskalender. Jede Kandidatin aus den drei Wochen Vorweihnachtszeit darf ein Türchen öffnen und erhält so eine Überraschung für den Shoppingtrip. Von einer besonderen Shoppingbegleitung zu 300 Euro mehr Budget oder einem It-Piece, das ins Outfit integriert werden muss, kann alles dabei sein.Katarina machte am Montag in Bielefeld den Anfang. Den Wochenauftakt verfolgten 0,48 Millionen Fernsehenden. Somit startete man auf einem guten Niveau von 5,0 Prozent und lag so knapp über dem Senderschnitt. Die 0,15 Millionen Jüngeren fuhren zu Beginn direkt den Wochenbestwert ein. Der starke Marktanteil von 10,4 Prozent war sogar das beste Resultat seit Ende September.Weiter ging es an Tag zwei mit Karin, was sich 0,51 Millionen Interessenten nicht entgehen ließen. Trotz dieser Steigerung verharrte die Quote erneut bei 5,0 Prozent. Bei den 0,14 Millionen Umworbenen waren noch hohe 9,2 Prozent Marktanteil übriggeblieben. Am Mittwoch landete die Folge von Ayse erneut bei einem Publikum von 0,51 Millionen Menschen. Nun steigerte sich der Marktanteil auf den Wochenbestwert von 5,1 Prozent. Bei den 0,14 Millionen Werberelevanten waren weiterhin überzeugende 8,8 Prozent Marktanteil möglich.Am Donnerstag verfolgten erneut 0,51 Millionen Neugierige Victoria bei ihrem Shopping-Trip. Mit 4,8 Prozent Marktanteil lag das Resultat nun genau im Senderschnitt. Die 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen verloren hingegen drei Prozentpunkte und landeten so mit passablen 5,8 Prozent im Wochentief. Auf dem Gesamtmarkt wurde der niedrigste Wert einen Tag später mit Peggy eingefahren. Bei den 0,46 Millionen Zuschauern fiel man ebenfalls unter den Senderschnitt auf solide 4,3 Prozent. Die 0,15 Millionen Jüngeren hatten sich nun allerdings wieder auf hohe 8,0 Prozent erholt.Tatsächlich lief die aktuelle Woche «Shopping Queen» sehr gut für VOX und schnitt so stark ab wie lange nicht mehr. Vielleicht hatten die weihnachtlichen Mottowochen also tatsächlich ein paar zusätzliche Zuschauer angelockt. Vor allem in der Zielgruppe war ein Unterschied zu merken. Normalerweise landet das Programm hier nicht selten unter dem Senderschnitt. In dieser Woche war das nur ein einziges Mal der Fall und man hielt sich weiterhin auf einem zufriedenstellenden Niveau. Auch auf dem Gesamtmarkt gab es vor allem in den vergangenen Monaten einige Schwierigkeiten, sich über dem Senderschnitt zu bewegen.