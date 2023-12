«Die Chefin» schlägt auch den «Kleinen Lord»

Quotennews

Für viele gehört «Der kleine Lord» zu Weihnachten so wie Weihnachtsbaum und Plätzchen. Doch im ZDF gibt es einen Krimi. Mir Erfolg.

Da wäre es beinahe passiert! Ein Krimi am Freitag, gesendet vom ZDF , wäre beinah nicht das stärkste TV-Angebot geworden. Doch keine Sorge, die TV-Welten bewegen sich weiter in den gewohnten Bahnen.holt sich gestern mit einem neuen Fall starke 5,77 Millionen Zuschauer ab, so kommt der Mainz-Sender auf grandiose 21,2 Prozent am TV-Markt. Das gefällt sicherlich, zuletzt folgten mit 5,74 Millionen Zuschauern etwas weniger.Dem gegenüber stand das Erste mit dem Feiertags-Klassiker. Hiermit konnten gleichermaßen starke 5,67 Millionen Zuschauer eingesammelt werden, der Marktanteil lag mit 20,8 Prozent leicht hinter der Zweiten. Die Szenerie wendete sich bei den 14- bis 49-Jährigen komplett. «Die Chefin» holte verhaltene 0,38 Millionen Jüngere ab, hier waren lediglich 7,2 Prozent drin. Das Erste holte sich kurzerhand den kompletten Tagessieg!Mit 1,01 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich «Der kleine Lord» den Tagessieg und zudem die einzige Reichweite der jungen Zuschauergruppe über eine Million. Der Marktanteil zeigte mit 18,4 Prozent einen exzellenten Wert an.