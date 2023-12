Sat. 1 und RTLZWEI punkten mit Weihnachtsklassikern

Quotennews

Mehr zu kämpfen hatte da VOX, denn der Sender hatte auf eine weihnachtliche Free-TV-Premiere gesetzt.



Weihnachtsfilme dürfen so kurz vor Heiligabend natürlich nicht fehlen. Sat.1 setzte auf den Actionthriller, welcher sich als Weihnachtsklassiker etabliert hat. Mit 1,42 Millionen Fernsehenden sowie guten 5,5 Prozent Marktanteil war man damit auch erfolgreich. Die 0,45 Millionen Jüngeren sicherten sich hohe 8,4 Prozent. Direkt im Anschluss ging es weiter mit. Bei einem Publikum von 1,00 Millionen Menschen wurde hier sogar auf starke 7,7 Prozent erhöht. Auch die 0,31 Millionen Umworbenen landeten bei überzeugenden 9,7 Prozent.Doch auch RTLZWEI musste sich mit seinem Programm nicht verstecken. Für die Komödieschalteten 1,35 Millionen Zuschauer ein, was zu herausragenden 5,1 Prozent Marktanteil führte. Die 0,56 Millionen Werberelevanten überholten sogar Sat.1 und scherten sich ausgezeichnete 10,2 Prozent. Weiter ging es mitvor 0,56 Millionen Filmfans. Hier hielt man sich mit 2,6 Prozent Marktanteil noch knapp über dem Senderschnitt. Eine gute Quote von 4,5 Prozent wurde bei den 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen eingefahren.VOX setzte auf die Free-TV-Premiere von. Bei einer Reichweite von 1,04 Millionen Menschen blieb man mit annehmbaren 3,9 Prozent Marktanteil jedoch ein deutliches Stück hinter den anderen Sendern zurück. Auch die 0,27 Millionen Jüngeren kamen nicht über akzeptable 4,9 Prozent hinaus. Es folgte, doch nun stürzten die 0,49 Millionen Zusehenden sogar auf mickrige 2,4 Prozent. Die 0,22 Millionen Umworbenen verharrten bei 4,9 Prozent Marktanteil.