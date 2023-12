«Klein gegen Groß» kommt nicht an «Friesland» heran

Quotennews

So sicherte sich der Krimi im ZDF den Tagessieg, aber in der jüngeren Gruppe lag die Show im Ersten vorne.



Im Ersten hieß es am Tag vor Heiligabend wieder. Wieder waren zahlreiche Kinder mit dabei, die ihre außergewöhnlichen Talente und Fähigkeiten zeigten und damit sicher den ein oder anderen Promi überraschten. So sang die kleine Patricia beispielsweise mit Wincent Weiss Weihnachtslieder um die Wette. Auch die sieben Jäger und Jägerinnen aus «Gefragt – Gejagt» mussten ihre Ratefähigkeiten unter Beweis stellen.Anfang November schalteten 5,04 Millionen Fernsehende für die letzte Ausgabe ein, was zu einem herausragenden Marktanteil von 21,0 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,66 Millionen Jüngeren wurde eine starke Quote von 13,2 Prozent gemessen. Mit 4,51 Millionen Interessenten war die Reichweite gestern so gering wie seit Mitte 2019 nicht mehr. Übrig blieb so ein hoher Marktanteil von 18,1 Prozent. Im Gegensatz dazu zogen die 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährigen an und belegten hinter der «Tagesschau» Platz zwei in der Tagesrangliste. Hier waren überzeugende 14,0 Prozent Marktanteil möglich.Auf dem Gesamtmarkt ging jedoch eindeutig das ZDF als Tagessieger hervor. Mit der neuen Ausgabe der Krimikomödiesetzte man sich deutlich an die Spitze. Insgesamt schalteten 6,37 Millionen Zuschauer ein, was einen starken Marktanteil von 23,6 Prozent zur Folge hatte. Die 0,45 Millionen Jüngeren konnten mit diesem Niveau jedoch nicht ganz mithalten, landeten allerdings zumindest bei einem guten Resultat von 8,3 Prozent.