Raymond Blanc schlägt bei RTL Living auf

TV-News

Die neue Sendung aus Großbritannien ist ab Mitte Januar zu sehen.

Der Fernsehsender RTL Living hat sich den Fernsehkoch Raymond Blanc an Bord geholt, dessen Fernsehshowseit drei Jahren ausgestrahlt wird. Der Pay-TV-Sender wird die ersten zwei Folgen am Montag, den 22. Januar 2024, ab 20.15 Uhr ausstrahlen. Die erste Folge handelt von „Le Manior Magie“.In seiner Küche im berühmten Restaurant Le Manoir aux Quat'Saisons in Oxfordshire zaubert Raymond Blanc einige köstliche Gerichte. Er stellt eine Sammlung einfacher, rustikaler Rezepte vor, die sich leicht zubereiten lassen. Diesmal gibt es unter anderem eine üppige Meringue mit Johannisbeer-Coulis und einen Heritage Salat mit Roter Bete, die direkt aus seinem Garten kommt. Zu Gast ist die Köchin Angela Hartnett, die Tagliatelle zubereitet.Die zweite Folge, die zwischen 20.50 und 21.25 Uhr gesendet wird, handelt von rustikalen Gerichten. Gastgeber Blanc freut sich auf einen Besuch seines alten Freundes Nathan Outlaw. Um den Sternekoch kulinarisch zu überraschen, bereitet Blanc ein cremiges Käsefondue und Knollensellerie-Remoulade zu. Die Zutaten kommen wieder frisch aus dem Garten des Le Manoir. Als Aperitif mixt Blanc für seinen Freund einen delikaten Martini.