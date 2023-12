Ana Johnson  Von der Beauty-YouTuberin zur Lifestlye-Influencerin

YouTuber

Inzwischen lässt sich auf ihren Kanälen alles finden. Dazu kommen auch noch ein Podcast, ein Brettspiel und mehrere Bücher.

Die Webvideoproduzentin startete ihr Online-Karriere schon früh. 2012 auf Instagram und ab 2016 auf YouTube. Über die Jahre baute sie sich eine enorme Reichweite auf. Nach der Hochzeit mit ihrem Ehemann Tim machten sich die beiden gemeinsam als „Die Johnsons“ einen Namen und produzieren zusammen Content, beispielsweise auch durch ihren eigenen Podcast. Anfang Dezember kam nun nach jahrelangem Kinderwunsch ihr Sohn auf die Welt.Ana Johnson wurde am 4. Juni 1993 als Anna Jansen geboren. Sie wuchs im Viertel Ehrenfeld in Köln auf und lebt auch heute noch in der Stadt. Auch ihre Familie ist teilweise in den sozialen Medien nicht ganz unbekannt. Der Bruder Marius ist studierter Ingenieur und lädt auch regelmäßig Bilder auf seinem Instagram-Profil hoch. Auch die Mutter Gina bietet online immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. Sie ist inzwischen mit Manni verheiratet, dem Vater von Joyce Ilg. Dies macht die bekannte Schauspielerin und Vloggerin zu Johnsons Stiefschwester.Nach ihrem Schulabschluss absolvierte Ana Johnson zunächst eine Ausbildung als Erzieherin, an welche sie ein Studium der Erziehungspädagogik anschloss. Während des Studiums begann sie dann damit, Bilder auf Instagram zu posten und erste Videos auf YouTube hochzuladen. Sie startete vor allem mit Beauty-Videos und stellte so Drogerie- und Fashion-Hauls vor, gab Schminkanleitungen, zeigte Home-Workouts, drehte Challenges mit Freunden oder veröffentliche Tutorials für Wimpern, Nägel und weiteres. Sie hatte nicht mehr als 5.000 Follower auf Instagram, als sie 2017 angefragt wurde, bei der RTLZWEI You-Produktion „Daily Cologne“ als YouTuberin mitzuwirken. In der Vlogserie filmten die Mitwirkenden ihren Alltag und auch Jimi Blue Ochsenknecht, Carmen Mercedes und ihr heutiger Ehemann Tim Johnson spielten darin mit.Durch den Auftritt in der Serie folgten ihr schon bald viele Menschen auf Instagram und YouTube und sie baute ihre Reichweite so weit aus, dass sie schließlich ihren Job als Erzieherin an den Nagel hing, um sich voll und ganz dem Influencer-Dasein zu widmen. Ihren heutigen Ehemann lernte Ana Johnson bereits im Alter von 16 Jahren in einer Straßenbahn kennen. Ab 2012 waren die beiden dann ein Paar, 2018 heirateten sie. Tim war zuvor unter dem Namen Tim Black online unterwegs, doch nun treten sie online gemeinsam als Familie Johnson auf. Mit 2,2 Millionen Aufrufen ist das Hochzeitsvideo der beiden auch der gefragteste Clip auf dem Kanal. Aktuell veröffentlicht Ana auf ihrem Kanal Roomtours, beispielsweise im ausgebauten Camper, bietet Einblicke in ihre Urlaube und veröffentliche vor zwei Jahren regelmäßig Updates zum Hausbau.Was die Johnson auch öffentlich machten, war ihr Kinderwunsch. Seit der Hochzeit versuchten sie ein Kind zu bekommen. Als dies jedoch jahrelang nicht funktionierte, begab sich Ana in Behandlung. In den Videos berichtet sie offen von ihren Erfahrungen und auch Schicksalsschlägen wie zwei Fehlgeburten. Doch nun Anfang Dezember konnten die beiden endlich ihren Sohn Maui in den Händen halten. Neben der Präsenz auf YouTube mit 305.000 Abonnenten sowie auf Instagram mit 1,4 Millionen Followern betreibt Ana gemeinsam mit ihrem Ehemann den Podcast „Die Johnsons“. Seit April 2019 teilt das Ehepaar hierüber Geschichten aus dem Alltag und bietet Einblicke in das Privatleben. Seit 2018 verkauft Ana in einem Preset-Shop auch Filter und Sticker für Fotos und Videos. 2019 kam zudem ihr Buch „Inspire yourself! Dein kreativer Begleiter“ zu Themen wie Ernährung, DIYs, Mode und Lifestyle heraus. Erst Anfang November 2023 kam zudem „A Book of Stories: Gästebuch für unvergessliche Momente von Ana Johnson“ heraus, in welchem sich Gäste auf Hochzeiten, Geburtstagen oder der Gartenparty verewigen können. Aktuell ist auch die Veröffentlichung des Partyspiels „Bohei – brich das Eis & stürze ins Chaos!“ für drei bis acht Personen.