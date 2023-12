«Geordie Shore» kehrt am 10. Januar zurück

England

Die britische Serie wird schon in wenigen Tagen bei MTV und Paramount+ zu sehen sein.

Paramount+ und MTV haben bekannt gegeben, dass der Reality-Hitfür seine 24. Staffel auf unsere Bildschirme zurückkehrt und die ersten beiden Episoden am Mittwoch, den 10. Januar 2024, ausgestrahlt werden.Es ist viel passiert, seit wir die Geordies das letzte Mal gesehen haben, und diese Serie verspricht viele aufregende Neuanfänge. Holly ist schwanger, Marnie heiratet, Charlotte ist eine neue Mutter, Sophie zieht mit ihrem neuen Freund zusammen und James ist verliebt. Bei so viel Trubel können es die Darsteller kaum erwarten, bei Marnies Hochzeit wieder zusammenzukommen, und sie hat eine große Überraschung für sie auf Lager. Als Marnie von ihrem Auslandseinsatz nach Hause kommt, beginnt sie neben all den Last-Minute-Hochzeitsvorbereitungen mit der Planung ihrer aufwendigen Flitterwochen auf Zypern und raten Sie mal... sie hat die ganze Geordie Family eingeladen.Einundzwanzig Geordies, fünf Kinder und ein Braten in der Röhre - sie alle kommen für den ultimativen Familienurlaub zusammen. Es werden einige Überraschungen in der Villa auftauchen, darunter Partner, Eltern und einige alte Flammen. Was kann da schon schiefgehen? Mit mehr als fünfzehn Ablegern und Fortsetzungen weltweit ist die «Shore»-Franchise von MTV ein globales Reality-Phänomen mit Hits auf der ganzen Welt, darunter «Jersey Shore Family Vacation» und «All Star Shore» in den USA, «Geordie Shore» im Vereinigten Königreich, «Frenchie Shore» in Frankreich, «Germany Shore» in Deutschland, «Acapulco Shore» in Mexiko und «Rio Shore» in Brasilien, wobei «Aussie Shore» bald folgen wird.