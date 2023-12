Mike Heiter & Co. ziehen ins Dschungelcamp

TV-News

Der Fernsehsender RTL hat am Freitagnachmittag bekannt gegeben, wer im Januar nach Australien zieht.

In Australien gibt es viel Neues: Der Paramount-Sender Network 10 hat die Rechte an «I'm a Celebrity - Get Me Out Of Here» an den Konkurrenten Seven Network verloren. Das Dschungelcamp in New South Wales bleibt jedoch unverändert. Der Fernsehsender RTL hat jetzt bestätigt, welche Prominenten nach Dungay ziehen werden.Bekannt waren bereits Model und Rennfahrerin Cora Schumacher (47) und Schauspieler Heinz Hoenig (72). Nun hat RTL auch die ehemalige „No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska (47), «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Anya Elsner (20), Reality-TV-Gesicht Kim Virgina Hartung (28, «Temptation Island») und Modedesignerin Sarah Kern (55, «Promi Big Brother») angekündigt.Außerdem mit dabei: Influencer Twenty4Tim alias Tim Kampmann (23), Reality-TV-Teilnehmer Fabio Knetz (30, «Are You The One?»), «Das Sommerhaus der Stars»-Gewinner Mike Heiter (31), Ex-Fußballer David Odonkor (39), «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Schauspieler Felix von Jascheroff und Leyla Lahouar (28, «Der Bachelor»).Die 17. Staffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» startet am Freitag, 19. Januar 2024, um 20.15 Uhr. Sonja Zietlow und Jan Köppen melden sich zwei Wochen lang aus dem Baumhaus am Rande des Dschungels. Der Gewinner wird am Sonntag, 4. Februar 2024, ermittelt.