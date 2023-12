Primetime-Check

Wie viele Menschen verfolgten «Rush Hour» bei Kabel Eins? Punktete Das Erste mit seinem «Wolfsland»-Krimi?

„Tote schlafen nicht“ aus der Reiheerreichte am Donnerstag 5,17 Millionen Menschen ab drei Jahren und sorgte für starke 19,7 Prozent bei allen sowie mäßigen 7,9 Prozent bei den jungen Menschen. Ab 21.45 Uhr standauf dem Plan, der Krimi hatte noch 3,36 Millionen Zuschauer und fuhr 15,5 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum holte man nur noch 4,9 Prozent Marktanteil.und dasbrachten dem ZDF 5,31 sowie 3,64 Millionen Zuschauer, der Fernsehsender verbuchte 20,2 respektive 14,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen fuhren die Mainzer 9,9 und 7,0 Prozent Marktanteil ein. Sat.1 hatte 1,84 Millionen Zuschauer bei, das auf fabelhafte 10,3 Prozent in der Zielgruppe kam. Zwei alte-Folgen begeisterten 7,5 und 5,9 Prozent der jungen Zuschauer.Die drei finalen-Folgen lockten 0,80, 0,75 und 0,78 Millionen Zuschauer zu RTL , der Sender brachte nur 4,3, 3,7 und 4,6 Prozent Marktanteil zu Stande. Schließlich sendetevor 0,89 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren gute 9,3 Prozent möglich.lief bis 02.55 Uhr und brachte ProSieben noch 0,12 Millionen und 5,4 Prozent bei den Werberelevanten.Der Doppelpackundlockte 1,24 und 0,81 Millionen Menschen zu VOX , bei den Werberelevanten fuhr man 7,5 und 10,3 Prozent Marktanteil ein. Das-Double-Feature brachte 0,59 und 0,43 Millionen Kabel-Eins-Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 3,7 und 3,5 Prozent.sorgte bei RTLZWEI für 0,86 Millionen Zuschauer, bei den Werberelevanten sorgte man für 5,0 Prozent Marktanteil.