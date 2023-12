«LOL: Last One Laughing» in den Charts

VOD-Charts

Die Weihnachtsfolgen der Amazon-Serie haben eingeschlagen.

Am 22. Dezember 2023 veröffentlichte Amazon die Weihnachtsstaffel von, die beim Publikum sehr gut ankam. Anke Engelke & Bastian Pastewka, Carolin Kebekus & Teddy Teclebrhan, Martina Hill & Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker & Rick Kavanian traten in der von Michael Herbig moderierten Show gegeneinander an. Mit 2,97 Millionen Klicks landete Amazon auf dem dritten Platz.Platz eins ging an die Sitcomvon Warner Bros. Television, die trotz zahlreicher Wiederholungen auf ProSieben immer noch sehr gefragt ist. 3,76 Millionen Abrufe verzeichneten Netflix und Prime Video, der Streamingdienst aus Los Gatos kam mit neuen Folgen vonauf 3,28 Millionen Abrufe. Netflix sicherte sich mitweitere 2,65 Millionen,undkamen jeweils auf 2,28 Millionen und die Reality-Showerreichte nur bei Freevee 2,24 Millionen Abrufe. Über YouTube erzielte die Produktion weitere Millionen Klicks.Die-Spielfilme unterhielten zwischen dem 22. und 28. Dezember Millionen Menschen, Amazon und das Sky-Angebot WOW verzeichneten 2,06 Millionen Abrufe. Die neuen Folgen vonwurden 1,94 Millionen Mal angeklickt,kam auf 1,91 Millionen Zugriffe.