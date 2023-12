Kai Pflaume macht «Das Quiz» besser

Quotennews

Das Ende des Jahres ist da! Zeit, zurückzublicken. Im Ersten passiert das mit «Das Quiz» und 2023 erfolgreicher als 2022.

Angekommen am Ende des Jahres und damit direkt in der Zeit der Rückblicke. Im Ersten kommt in der vorletzten Primetime des Jahres gewissermaßen traditionell zum Quiz-Rückblick mit «2023 - Das Quiz». Das Konzept ist wenig verändert, Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Florian Silbereisen testen ihr Wissen über das ablaufende Jahr. Eine große Änderung gibt es 2023 dann aber doch, denn anstatt von Frank Plasberg, der «Das Quiz» stolze 15 Jahre moderierte, nahm gestern Kai Pflaume die Moderationskarten zur Hand. Und wohl auch diese Änderung sollteverbessern.Doch der Reihe nach: «2022 - Das Quiz» funktioniert gewohnt gut. Es schauen 4,18 Millionen Zuschauer den Jahresrückblick, starke 16,6 Prozent ergeben sich am gesamten TV-Markt. Garniert wurde die gute Leistung von 0,91 Millionen 14- bis 49-Jährigen und starken 15,7 Prozent am entsprechenden Markt. Und das soll Kai Pflaume 2023 verbessert haben? Ja! Gestern holte «2023 - Das Quiz» bessere 4,84 Millionen Zuschauer, somit verbessert sich die Reichweite, doch auch der Marktanteil steigt deutlich auf 19,7 Prozent. Auch bei den jüngeren Zuschauern legt das Erste zu, 0,94 Millionen Junge sorgen für 17,6 Prozent.Damit wendet sich nach zwei Jahren Negativ-Trend das Reichweiten-Blatt für «Das Quiz». Von 5,98 Millionen Zuschauern für «2020 - Das Quiz» ging es «2021» auf 5,52 Millionen runter, «2022» fiel man bekanntermaßen auf 4,18 Millionen ab. Dennoch was bei «2022 - Das Quiz» nicht alles schlecht - im Vorjahr holte man die klar beste Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen. Gestern reichte es lediglich für Platz zwei. Den Titel holt sich jedoch ebenfalls das Erste, die «Tagesschau» schaffte es auf 1,05 Millionen Jüngere und überzeugende 22,0 Prozent.