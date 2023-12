Tier-Formate übertrumpfen die VOX-Primetime

Quotennews

Wie schon öfter in diesem Jahr: Die Tier-Formate am VOX-Vorabend sind besser als die Primetime.

. Aus diesen Formaten baut sich VOX den gestrigen Nachmittag und Vorabend. Mit Erfolg! Noch marginal hinter der späteren Primetime, «The Da Vinci Code - Sakrileg» mit 0,83 Millionen Zuschauern, beginntum etwa 17 Uhr den Vorabend. Es schauten 0,82 Millionen Zuschauer zur roten Kugel, der Marktanteil lag bei 5,5 Prozent. Mit 0,15 Millionen Umworbenen lief es nicht wirklich gut, hier ergaben sich 5,6 Prozent.Um 18 Uhr übernahm dann jedochund plötzlich springt die Gesamtreichweite auf 1,05 Millionen. Prozentual bedeutet dieser Zuwachs an Interesse, dass man auf 5,9 Prozent klettert. Die Zielgruppe macht mit 0,23 Millionen Werberelevanten einen Satz auf starke 7,9 Prozent. Somit überholt das erste Format des Vorabends die Primetime, zumindest im Gesamten.Um 19 Uhr solltdann in beiden Kategorien die Primetime überholen. Insgesamt schauten 0,92 Millionen Zuschauern ab drei Jahren zu, der Marktanteil sank zurück auf 4,3 Prozent. In der klassischen Zielgruppe ging es jedoch weiter nach oben, 0,30 Millionen Umworbene sorgen für starke 7,6 Prozent.