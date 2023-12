Premier League erreicht neue Bestwerte

US-Quoten

NBC ist mit den Leistungen im Nachmittagsprogramm zufrieden.

Die Übertragung von Liverpool gegen Arsenal durch NBC Sports am Samstag, den 23. Dezember, ist mit 1,96 Millionen Zuschauern auf den Plattformen von NBC, Peacock und NBC Sports Digital das meistgesehene Premier League-Spiel in der Geschichte der USA. Die fünf meistgesehenen Spiele der Premier League in der Geschichte der USA wurden im Kalenderjahr 2023 auf den NBC Sports-Plattformen ausgestrahlt.Wenn man die spanischsprachigen Zuschauer auf Telemundo mit einbezieht, erreichte Liverpool-Arsenal eine Gesamtzuschauerzahl (TAD) von 2,28 Millionen Zuschauern und war damit das zweitmeistgesehene Spiel in der Geschichte, einschließlich der spanischsprachigen Zuschauer, hinter Arsenal-Manchester United (1/22/23; 2,31 Millionen).NBC Sports und die Premier League veranstalten am 6. und 7. April 2024 in Nashville, Tennessee, das nächste Premier League Mornings Live-Fanfestival. Das zweitägige Fanfest wird von der Nashville Convention and Visitors Corp. unterstützt und findet auf dem Broadway und im Riverfront Park statt. Gezeigt werden Live-Übertragungen von Spielen der Premier League, die von NBC, Peacock , USA Network, Telemundo und Universo präsentiert werden.