«Big Boys»: Neue Gesichter sind dabei

Jack Rookes von der Kritik gefeierte und mehrfach preisgekrönte Comedy von Roughcut TV kehrt im Januar 2024 auf Channel 4 zurück.

Marc Warren («Van Der Valk») wird in Staffel 2 als Dannys Vater Dennis zu sehen sein, Louisa Harland («Derry Girls») spielt Kerry und Madelyn Smedley («The Traitors») ist die neue Sally. Die neuen Schauspieler gesellen sich zu Dylan Llewellyn, Jon Pointing, Camille Coduri, Katy Wix, Izuka Hoyle, Olisa Odele, Harriet Webb und Annette Badland, die alle ihre Rollen bei der Rückkehr vonauf Channel 4 im Januar 2024 wieder aufnehmen werden.Die zweite Staffel führt die ganze Bande direkt in das zweite Jahr der Brent University 2014, wo sie sich nicht nur mit Jungfräulichkeitsproblemen, Drogenexperimenten (legalen und illegalen) und Jacks Besessenheit von Alison Hammond herumschlagen müssen, sondern wo dieses Mal auch ihr Abschluss zählt. Währenddessen versucht Jacks Familie, ihr Leben nach dem Tod seines Vaters in den Griff zu bekommen und beginnt ein ebenso neues Kapitel wie die Gruppe an der Universität. Und Danny setzt sich mit seiner Vergangenheit auseinander und lernt, besser mit seinen psychischen Problemen umzugehen.«Big Boys» wurde von Jack Rooke entwickelt und geschrieben, von Jim Archer inszeniert, von Bertie Peek produziert, von Ash Atalla und Alex Smith für Roughcut TV produziert und von Charlie Perkins, Head of Comedy, und Joe Hullait, Commissioning Executive for Comedy, für Channel 4 in Auftrag gegeben.