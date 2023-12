LL Cool J rockt den Times Square

US-Fernsehen

Cardi B läutet das neue Jahr von Miami aus ein: NBC stellt Programm vor.

ABC und Dick Clark Productions gaben heute bekannt, dass der zweifache Grammy-Gewinner und Hip-Hop-Ikone LL Cool J zusammen mit DJ Z-Trip kurz vor Mitternacht auf dem New Yorker Times Square im Rahmen vonauftreten wird. Außerdem wird die mit einem Grammy ausgezeichnete Rapperin Cardi B im Fontainebleau Miami Beach auftreten.Mit «New Year's Rockin' Eve» wird auch eine neue Vertikale mit Comedy-Inhalten eingeführt, bei der Gabriel "Fluffy" Iglesias, Matt Friend, Ms. Pat und Sebastian Maniscalco in die Show einsteigen und das vergangene Jahr auf urkomische Weise kommentieren. Der innovative Content Creator Airrack wird New York City durchqueren und versuchen, einen Weltrekord aufzustellen, indem er innerhalb von 24 Stunden die meisten Fast-Food-Restaurants besucht. Airrack wird den Rekordversuch noch anspruchsvoller gestalten, indem er nur Pizzerien mit Bedienung besucht.Die mit einem Grammy und einem Billboard Music Award ausgezeichnete Rapperin und Schauspielerin Cardi B wird am Pool des Fontainebleau Miami Beach auftreten. Sie ist die Rapkünstlerin mit den meisten RIAA-Diamanten und die einzige Rapperin mit mehreren Milliarden Streams auf Spotify. Der Comedian und Imitator Matt Friend wird gemeinsam mit Ryan Seacrest und Rita Ora live auf dem Times Square auftreten, um den Zuschauern ein frohes neues Jahr zu wünschen.