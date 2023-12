Alan Ford steigt bei «EastEnders» ein

England

Der Schauspieler aus «Snatch» wird den Vater von Billy Mitchell verkörpern.

Der legendäre Schauspieler Alan Ford kommt im neuen Jahr nach Walford, um die Rolle von Stevie Mitchell zu übernehmen, dem entfremdeten Vater von Billy Mitchell. Billy Mitchell (Perry Fenwick) wuchs ab seinem zehnten Lebensjahr in einer Pflegefamilie auf, nachdem Stevie das alleinige Sorgerecht für seinen Bruder Charlie übernommen hatte, und die beiden sahen sich das letzte Mal vor über fünfundzwanzig Jahren. Stevie trifft in Walford ein, als sich die Familie Mitchell darauf vorbereitet, sich von ihrer geliebten Tante Sal zu verabschieden, doch schon bald wird klar, dass seine Anwesenheit nicht willkommen ist.Alan Ford kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckt. Er ist bekannt für seine legendären Rollen auf der kleinen und der großen Leinwand, darunter die Gangsterfilme «Snatch», «Riot Club» und «Lock Stock and Two Smoking Barrels», um nur einige zu nennen.Alan Ford sagt über seine Rolle in EastEnders: "Ich bin hocherfreut, in dieser äußerst beliebten Fernsehserie eine Figur zu spielen, die fast so alt ist wie ich selbst."Chris Clenshaw, Executive Producer, fügte hinzu: "Es ist eine Ehre, den äußerst talentierten Alan Ford in der Rolle des Stevie Mitchell in «EastEnders» willkommen zu heißen. Obwohl Billy seit über 25 Jahren ein fester Bestandteil der Serie ist, wissen die Zuschauer nur sehr wenig über seine komplizierte Kindheit und die Ereignisse, die dazu führten, dass er in einem Heim aufwuchs. Alan kommt nach Walford, als sich die Familie Mitchell darauf vorbereitet, sich von ihrer geliebten Tante Sal zu verabschieden, aber es wird schnell klar, dass er in der Familie nicht willkommen ist."