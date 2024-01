Cheyenne Pahde: Wir drehen immer fünf Monate am Stück in Berlin

Interview

Die 29-Jährige steht für die Fernsehserie «Blutige Anfänger» vor der Kamera. Außerdem betreibt sie einen Feinkostladen in München.

Ich spiele Charlotte von Merseburg, eine total loyale, ehrliche und interessierte junge Frau, mit dem Herz am rechten Fleck. Sie ist eine Person die oft mal enttäuscht wird, da sie immer von guten im Menschen ausgeht aber auch durch ihre Fehler und Erfahrungen lernt und sich in den zwei Jahren charakterlich wirklich toll entwickelt hat.Als künstlerischer Mensch hat man oft das Bedürfnis seine eigenen Ideen zu verkörpern und noch etwas ins Skript mit rein zu nehmen aber ich bin mit den Geschichten total zufrieden, sonst hätte ich die Rolle nicht angenommen. Ich finde es toll, dass wir mit allen so im Austausch sind und alles zusammen entwickeln können.Alles was nicht täglich ausgestrahlt wird ist entspannter als eine Daily! Ich bin bis heute über das Pensum von «AWZ» erstaunt, da es wirklich ein herausfordernder Job ist so schnell so viel abzuliefern aber es war auch die beste Schule, damit ich jetzt entspannter performen kann.«Blutige Anfänger» spielt zwar in Halle, aber dort werden meist nur wenige Szenen gedreht, ansonsten drehen wir immer 5 Monate am Stück in Berlin. Die meiste Zeit bin ich dann dort. Meine Zwillingsschwester Valentina lebt ja auch schon seit zehn Jahren in Berlin. Ich hab also auch meine Freunde dort, und wenn ich mal nach Hause fahre, dann ist es nicht anders als wenn ich von München aus zu anderen Jobs fahren darf. Also es ist nichts Neues für mich zu pendeln. Das mache ich schon mein Leben lang. München, Köln, Berlin. Mein magisches Dreieck.Die Kollegin vorher war so kurz auf Sendung, ich glaube heute erinnert sich niemand mehr, dass meine Rolle eigentlich ein Recast ist. Das hat mir zum Glück den Einstieg total erleichtert und ich wurde sehr positiv aufgenommen.Seit 2 Jahren bin ich erst* raus. Tatsächlich schaffe ich es fast gar nicht mal reinzuschauen, weil es zeitlich immer schwer für mich ist aber auf Instagram schau ich ab und zu natürlich mal rein und freue mich die ganzen Gesichter zu sehen.Absolut! Wir brauchen wieder Serien und Filme die die ganze Familie vereinen und die schöne Momente auf die Bildschirme zaubern. Immer wenn ich jemanden frage, ob er sich noch an «Forsthaus Falkenau» erinnert, sehe ich das Leuchten in den Augen der Leute, wenn sie sich daran erinnern und sie sagen: “Oh ja, das habe ich früher immer mit meiner Oma, mit meiner Mama etc. geschaut.“Zum Glück trifft jeder unabhängig seine Entscheidungen bei uns in der FamilieAber natürlich hab ich Valentina gerne etwas über «Let’s Dance» erzählt und meine Erfahrungen mit ihr geteilt.Super läuft es bei uns, vielen Dank! Wir sind einfach stolz auf unseren Laden im Herzen von München und sind auch total froh über unsere Treue und liebe Kundschaft, die wirklich täglich bei uns vorbei kommt. Feinkost Pahde ist mittlerweile ein Treffpunkt in München und darüber freuen wir uns sehr.Wie mit allem im Leben gibt’s erst Details, wenn wir Schwarz auf Weiß Verträge vorliegen und unterschrieben haben. Auch ein Punkt im Leben wofür ich dankbar bin. Die Erfahrungen, die wir seit 25 Jahren in der Branche machen dürfen, machen uns zu den Menschen, die wir heute sind und ich finde mit 29 Jahren sind Valentina und ich wirklich sehr aufgeklärt aber auch offen für neue Dinge.