Warner Bros. Discovery übernimmt BluTV

Nach jahrelanger Partnerschaft hat das amerikanische Unternehmen den Streaming-Dienst erworben.

Der amerikanische Konzern Warner Bros. Discovery hat den ersten lokalen SVOD-Dienst in der Türkei erworben. Vor drei Jahren ging das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der türkischen Streaming-Firma ein und erwarb einen Anteil von 35 Prozent. In der Türkei wurden zahlreiche HBO-Inhalte und Kinderformate hinzugefügt. Zahlreiche Blockbuster wie «The Last of Us», «And Just Like Us» und «Game of Thrones» wurden auf BluTV angeboten."Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel", sagte Jamie Cooke, GM CEE für den Nahen Osten und die Türkei bei Warner Bros. Discovery. "Die Türkei ist seit über 20 Jahren ein wichtiger Investitionsstandort für uns und mit der Übernahme von BluTV haben wir den ersten lokalen SVOD-Player in der Türkei in unserem Portfolio. Die Kombination aus überzeugenden türkischen Inhalten und einer breiten Palette der besten internationalen Serien und Shows von Warner Bros. Discovery ist ein unschlagbares Rezept für lokale Relevanz und Erfolg. Gemeinsam bieten wir den türkischen Zuschauern das attraktivste Fernseherlebnis und erweitern die Reichweite türkischer Inhalte weltweit".Deniz Şaşmaz Oflaz, CEO von BluTV, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass unsere strategische Partnerschaft mit Discovery Inc., die 2021 begann, dazu geführt hat, dass wir heute eine der Marken von Warner Bros. Discovery sind. Als führende lokale Abonnementvideoplattform in der Türkei sind wir stolz darauf, dass unser kontinuierliches Wachstum seit dem ersten Tag uns zu einem Teil eines der größten Medienunternehmen der Welt gemacht hat. Von nun an werden wir die besten lokalen Geschichten, die wir unseren Zuschauern je präsentiert haben, mit den besten globalen Inhalten der Welt kombinieren, um die stärkste Streaming-Plattform in der Türkei zu kuratieren und unsere erfolgreichsten lokalen Geschichten in die Welt zu bringen".