«MSNBC Live» startet

Aus Washington D.C. sollen Expertenrunden und Hintergrundgespräche kommen.

MSNBC kündigte heute die Gründung vonan, einer Veranstaltungsreihe, die im Jahr 2024 startet und hochkarätige Interviews, Expertenforen und Diskussionsrunden auf lokaler und nationaler Ebene bietet. Der preisgekrönte Journalist und Bestsellerautor Luke Russert wird als Gastgeber und kreativer Leiter von «MSNBC Live» zu MSNBC zurückkehren.«MSNBC Live» wird sowohl intime Foren in Washington, D.C., als auch groß angelegte Publikumserlebnisse im ganzen Land bieten. "MSNBC ist für Millionen von Zuschauern und Lesern eine vertrauenswürdige Quelle für Nachrichten und Perspektiven, und wir wollen diese Beziehung noch weiter vertiefen", sagte MSNBC-Präsidentin Rashida Jones. "Nachdenkliche, persönliche Gespräche über Themen, die unsere Zuschauer bewegen, sind eine großartige Gelegenheit, sich auf eine neue Art zu engagieren."Bei diesen Veranstaltungen werden MSNBC-Stammgäste mit einigen der führenden Denker Amerikas sprechen. Wir hoffen, dass wir den wichtigen Dialog vorantreiben, ein gewisses Maß an Verständnis erreichen und uns daran erinnern können, was Amerika großartig macht - seine Einheit in der Vielfalt und sein Engagement für demokratische Ideale", sagte Russert. "Ich möchte, dass die Menschen besser informiert und inspiriert bleiben, um positive Maßnahmen zu fördern.