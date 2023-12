«Brisant» feiert Geburtstag

TV-News

Das Boulevardmagazin bekommt sogar eine eigene «Riverboot»-Ausgabe spendiert.

Am Mittwoch, den 3. Januar 2024, feiertbereits das 30-jährige Bestehen. Das Boulevardmagazin soll mit einer besonderen Ausgabe auf Sendung gehen. „Jubiläen wie dieses muss man sich erarbeiten. ‚Brisant‘ ist täglich gut recherchiert und leidenschaftlich präsentiert, zudem stark in der Analyse, flexibel und schnell. Wir sind stolz auf «Brisant» und gratulieren zu diesem hochverdienten Jubiläum“, so MDR Programmdirektor Klaus Brinkhäumer.Redaktionsleiterin Annette Just: „Das ‚Geheimrezept‘ von «Brisant»: Alles, worüber man spricht, von relevanten News bis zu bunten und positiven Lebensgeschichten – aktuell und immer nah am Alltag der Menschen. «Brisant» ist ein erfolgreicher Mix, durch den das Format auch mit 30 noch frisch und innovativ geblieben ist. Es zeigt täglich aufs Neue, wie man durch Themenvielfalt und journalistische Professionalität weltweit aktiv sein kann, ohne dabei die eigene Region außer Acht zu lassen.“In einer ganz besonderen «Riverboat»-Ausgabe sind die Moderatorinnen Kamilla Senjo und Marwa Eldessouky am 19. Januar 2024 um 22 Uhr im MDR zu Gast. Dann dreht sich fast alles um das werktägliche Boulevardmagazin. Mit dabei sind unter anderem der ehemalige «Brisant»-Moderator Axel Bulthaupt, die ARD-London-Korrespondentin Annette Dittert, Marie-Luise Marjan, Comedian Bülent Ceylan und die «In aller Freundschaft»-Stars Tan Caglar und Jascha Rust.