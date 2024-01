19. «Der Staatsanwalt»-Staffel startet

TV-News

Odeon Film hat weitere acht neue Episoden hergestellt.

Rainer Hunold ist weiterhin Oberstaatsanwalt Bernd Reuther. Am Freitag, den 16. Februar 2024, startet um 20.15 Uhr die 19. Staffel von. Insgesamt acht neue Folgen hat das ZDF im Gepäck. Wer nicht auf den Start warten kann, findet eine Woche vor der Fernsehausstrahlung schon jeweils eine Woche vorab. „Flussfahrt in den Tod“ stammt von Lorenz Lau-Uhle, Martin Kinkel führt Regie.Ralf Krug, Ingenieur auf einem Fahrgastschiff, wird kurz vor der Verurteilung wegen Mordes an Reederei-Inhaberin Diana Schroth freigesprochen. Später wird auch Martin Schroth ermordet. Krug ist wieder auf freiem Fuß, weil Buchhalterin Simone Christ in ihrer Zeugenaussage gelogen hatte. Oberstaatsanwalt Reuther, Hauptkommissarin Schröder und Oberkommissar Witte müssen das alte Verbrechen neu aufrollen und parallel den neuen Mordfall aufklären.Rechtsmedizinerin Dr. Judith Engel entdeckt brisante Parallelen in den Morden an den Eheleuten Schroth. Beide wurden offenbar mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Während Reuther sich ein Bild von dem finanziell angeschlagenen Familienbetrieb macht, der nun von Tochter Alexa Schroth geleitet wird, ermitteln die Kommissare im Umfeld des toten Kapitäns. Auch Ralf Krug rückt erneut in den Fokus, kann für den Mord an seinem Chef aber ein glaubhaftes Alibi vorweisen.