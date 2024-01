CNN veranstaltet Debatte im Januar

US-Fernsehen

Der Fernsehsender ist nun mit der Übertragung der Town Halls verantwortlich.

Elf Tage vor dem Beginn der Vorwahlen in Iowa, bei denen die ersten Wähler offiziell über die republikanischen Vorwahlen abstimmen, veranstaltet CNN zum Auftakt des Wahljahres 2024 zwei Town Halls mit den republikanischen Präsidentschaftskandidaten.CNN-Moderatorin Kaitlan Collins wird am Donnerstag, den 4. Januar, um 21.00 Uhr live aus der Grand View University in Des Moines, Iowa, eine CNN Town Hall der republikanischen Präsidentschaftskandidaten mit Gouverneur Ron DeSantis moderieren. CNN-Moderatorin Erin Burnett wird am Donnerstag, 4. Januar, um 22.00 Uhr, ebenfalls von der Grand View University in Des Moines, Iowa, eine CNN Republican Presidential Town Hall mit der ehemaligen Botschafterin Nikki Haley live moderieren.CNN hat eine lange Tradition, Präsidentschaftskandidaten zu Town Halls und politischen Veranstaltungen einzuladen, die ein wichtiger Bestandteil der Wahlkampfberichterstattung des Senders sind. Die beiden republikanischen Präsidentschaftskandidaten für 2024 werden sich den Fragen der CNN-Moderatoren und eines Live-Publikums von Wählern aus Iowa stellen, die angeben, dass sie an den republikanischen Caucuses in Iowa teilnehmen wollen.