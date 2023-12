«Young MasterChef» geht weiter

England

BBC Three wird die neue Staffel am 8. Januar 2024 starten.

kehrt für eine zweite Staffel auf BBC Three zurück. Neun der besten jungen Köche Großbritanniens lassen ihren Alltag ruhen, um ihre Kochkünste unter Beweis zu stellen. Die von Michelin ausgezeichnete Social-Media-Sensation Poppy O' Toole beurteilt jeden ihrer Schritte und wird von dem neuen Jurymitglied, dem Koch, Autor und YouTube-Food-Star Big Has, unterstützt.Die diesjährigen Foodie-Hoffnungen sind erfolgshungrig und bahnen sich ihren eigenen Weg außerhalb ihres Jobs: Sie betreiben ihr eigenes Take-Away-Geschäft zu Hause, kreieren Pop-Ups und kochen für ihre wachsende Fangemeinde in den sozialen Medien. Jetzt wagen sie einen weiteren Sprung in die «MasterChef»-Küche, um zu beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, das Endspiel zu erreichen. Die Bühne ist bereit für die ultimative Küchenschlacht, denn «Young MasterChef» kehrt zurück, um die Dinge für 2024 auf den Kopf zu stellen.Die erste Prüfung für die neun angehenden Köche besteht darin, den Juroren ihr "Nummer 1"-Gericht zu präsentieren - ein Gericht, das Persönlichkeit zeigt, viel Geschmack hat und den Juroren Appetit auf mehr macht. Sie müssen jedoch eine kluge Entscheidung treffen, um in der nächsten Runde nicht auszuscheiden. Dann wird der Geschicklichkeitsfaktor erhöht, denn die Kandidaten müssen eines der beliebtesten Gerichte der Big Has - den perfekten Teller Pasta - von Grund auf neu zubereiten. Nur sieben werden es in die nächste Runde schaffen.Der Wettbewerb wird dann in den folgenden vier Wochen fortgesetzt. Zu den Herausforderungen gehören: die Zubereitung eines Drei-Gänge-Menüs für die Freiwilligen der Londoner Gemeinschaftsküche, die allein im letzten Jahr genug Mahlzeiten für mehr als eine halbe Million Menschen aus der Region zubereitet hat; die Perfektionierung eines unglaublichen Brunch-Gerichts; die Zubereitung eines Viertelfinal-Dinner-Dates, um die Jury zu verwöhnen - komplett mit einem Socials-Clip, der die Herzen höher schlagen lässt; die Übernahme einer großen Aufgabe und das Kochen für die Kreditkrise, indem man sein bestes "Fakeaway" zu Hause zubereitet. Die Halbfinalisten müssen dann die Kohlen anheizen, um ein von Big Has' BBQ inspiriertes Menü für eine Promi-Party mit einigen besonderen Gästen zuzubereiten, die ein erstklassiges Catering erwarten.