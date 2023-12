Rundschau

Die amerikanischen Kritiker waren sich einig, dass die Serien-Neuauflage qualitativ gut war.

«Percy Jackson and the Olympians» (seit 20. Dezember bei Disney+)

«Extended Family» (seit 23. Dezember bei Peacock)

«Die Farbe Lila» (ab 8. Februar in den deutschen Kinos)

«Die Schneegesellschaft» (ab 4. Januar bei Netflix)

«Such Brave Girls» (seit 15. Dezember bei Hulu)

In diesem neuesten Einblick in «Percy Jackson: Die Serie» werden Percy (Walker Scobell), Annabeth (Leah Sava Jeffries) und Grover (Aryan Simhadri) bei ihrem Abenteuer, die Ordnung auf dem Olymp wiederherzustellen und die Welt zu retten, auf die Probe gestellt.Nach einer einvernehmlichen Scheidung beschließen Jim und Julia, ihre Kinder weiterhin im Haus der Familie aufzuziehen und abwechselnd zu bestimmen, wer bei ihnen bleiben darf. Das Navigieren durch die Gewässer der Scheidung und der gemeinsamen Kinder wird für Jim noch komplizierter, als Trey, der Besitzer der Boston Celtics, auf den Plan tritt und Julias Herz gewinnt.Bereits als Mädchen musste Celie erfahren, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Leben für eine schwarze Frau in den Vereinigten Staaten nicht leicht ist. Nun ist sie mit einem herrschsüchtigen Mann namens Albert verheiratet, den sie „Mister“ nennt, und muss viele Jahre körperliche und seelische Misshandlungen durch ihn ertragen. Nur wenn Celie mit Sofia und Shug Avery zusammen ist, erlebt sie Freude und Liebe.Als die Mitglieder der uruguayischen Rugbymannschaft Old Christians im Jahr 1972 in Montevideo einen Flieger nach Chile besteigen, ist die Stimmung ausgelassen. Einige von ihnen verlassen Uruguay zum ersten Mal. Mitten in den Anden, im äußersten Westen Argentiniens, streift die Maschine des Fluges 571 jedoch einen Berg. Eine Tragfläche wird bei dieser Kollision abgetrennt und der Rumpf des Flugzeugs in zwei Teile gerissen. Die vordere Hälfte des Flugzeugs rutscht einen Gletscher hinunter. Nur 29 der 45 Passagiere überleben den Absturz.Dysfunktionale Familiensitcom über die Schwestern Josie (Kat Sadler) und Billie (gespielt von Kats echter Schwester Lizzie Davidson) und ihre alleinerziehende Mutter Deb (Louise Brealey), die sich mit nichts anderem als schlechtem Urteilsvermögen und einem Selbstwertgefühl durchs Leben schlagen, das ausschließlich an Menschen gebunden ist, die sich nicht weniger für sie interessieren. Sie sind eitel, egoistisch, hoch verschuldet, krankhaft verzweifelt auf der Suche nach Zuneigung und platzen vor unangebrachter, erschreckender Liebe.