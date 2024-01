«Hafen ohne Gnade» startet

TV-News

Arte hat eine neue Miniserie geschaffen, in der Pierre Leprieur als Hafenarbeiter aus Le Havre im Mittelpunkt steht.

Am Donnerstag, 8. Februar 2024, strahlt arte ab 21.40 Uhr die Folgen eins bis drei vonaus. Eine Woche später, am 15. Februar 2024, folgen die restlichen drei Geschichten ab 22.25 Uhr. Einst trug die Stadt Le Havre an der Küste der Normandie den Beinamen „Hafen der Gnade“. Doch heute beherrschen Drogenschmuggel, Gewalt und Rache die Docks. Mittendrin: der Gewerkschafter Pierre, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, diesen Teufelskreis zu durchbrechen - bisher vergeblich.An seinem 60. Geburtstag, als seine Liebsten versammelt sind, bricht alles zusammen. Als Emma und Jean ihre Reden halten, brechen persönliche Konflikte und Vorwürfe auf. Mitten in die Feier platzt die Nachricht, dass Pierres jüngster Sohn Simon bei einem illegalen Autorennen mit einem Wagen voller Drogen erwischt wurde. Es gibt eine Verbindung zum Autohaus von Jean. Die beiden Brüder werden sofort verhaftet, Emma übernimmt ihre Verteidigung.Doch Pierre ist außer sich und vermutet, dass ihm in Wirklichkeit jemand eins auswischen will. Schließlich hat er sich bis zu seiner Abwahl als Chef der Hafenarbeitergewerkschaft vehement gegen den grassierenden Drogenhandel in den Docks eingesetzt. Ein Racheakt gegen ihn?«Hafen ohne Gnade» ist eine sechsteilige französische Serie von Vincent Maël Cardona nach einem Drehbuch von Maxime Crupaux und Baptiste Fillon. Die Uraufführung fand im März 2023 beim Festival Séries Mania in Lille statt. Bei dieser Gelegenheit wurde Margot Bancilhon für ihre Rolle als Emma mit dem Preis für die beste Schauspielerin ausgezeichnet. Die Rolle des Familienvaters Pierre Leprieur spielt der Belgier Olivier Gourmet.