Es kommt zur «RuPaul's Drag Race UK Versus The World»-Fortsetzung

England

BBC Three wird auch in diesem Jahr das Spin-Off der Paramount-Show ausstrahlen.

Die Reality-Showwird mit neuen Folgen fortgesetzt. In diesem Serien-Spin-Off wird die Erfolgsformel von «RuPaul's Drag Race UK» auf die nächste Stufe gehoben, indem RuPaul die Crème de la Crème der Drag Racer aus der ganzen Welt einlädt, um mit den «Drag Race UK»-Königinnen um den begehrten Titel der „Queen of the Mother Tucking World“ zu kämpfen. Zum ersten Mal in der Geschichte von «Drag Race UK» erhält die siegreiche Königin auch einen Geldpreis. Die neue Staffel kommt Anfang 2024 bei BBC Three.Richter Supremo RuPaul wird von den Stammrichtern Michelle Visage, Graham Norton, Alan Carr und einer Reihe von Superstar-Gastrichtern und prominenten Gästen unterstützt (Einzelheiten zur Besetzung und den Gastrichtern werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben).„Es ist mir eine Ehre, die zweite widerliche Staffel von «RuPaul's Drag Race UK vs. The World» zu präsentieren. Wenn Königinnen dieses Kalibers zusammenkommen, passiert etwas wirklich Magisches. Ich kann es kaum erwarten, die internationale Liebe mit dem Publikum im Vereinigten Königreich und rund um den Globus zu teilen!“, teilte RuPaul mit.Fiona Campbell, Controller Youth Audience (BBC iPlayer & BBC Three) sagt: "Wir freuen uns, die mit Spannung erwartete Rückkehr von «Drag Race UK versus The World» für eine zweite Staffel auf BBC Three anzukündigen! Macht euch bereit für einen noch härteren Wettbewerb, umwerfende Auftritte und eine Feier der Drag-Exzellenz von Königinnen aus der ganzen Welt. Es wird eine unvergessliche Reise, die die Grenzen von Kreativität und Charisma verschiebt. Schalten Sie ein für eine Staffel, die größer, mutiger und fabelhafter denn je zu werden verspricht!"