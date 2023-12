«Sisi» endet mit katastrophalen Werten

Quotennews

Fast vier Stunden nahm sich RTL für die dritte Staffel seiner Serie Zeit.

Ein Straßenfeger war die RTL-Interpretation vonbislang nicht. Die erste Staffel war im Winter 2021 ähnlich beliebt wie die zweite Runde, die am 27. und 28. Dezember 2022 ausgestrahlt wurde. Deshalb dürften die Programmplaner in Köln auch nicht aus allen Wolken gefallen sein, als sie die Reichweiten der ersten drei Folgen der neuesten Staffel sahen. Mit 1,07, 0,95 und 0,89 Millionen Zuschauern waren die ersten Episoden alles andere als ein Hit. Bei den Werberelevanten scheiterte man mit 5,1, 4,1 und 4,6 Prozent.Am Donnerstag setzte RTL die Serie mit der vierten Folge fort, in der Franz Sisi und Rudolf aufsuchte. Nur 0,80 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen das Drama, das sich 3,0 Prozent Marktanteil schnappte. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,22 Millionen, die einen Marktanteil von 4,3 Prozent mitbrachten. Im Anschluss kehrte Sisi an den Hof zurück, das ließen sich 0,75 Millionen Menschen nicht entgehen. Der Marktanteil wurde nun mit 2,9 Prozent bemessen. Bei den Umworbenen wurden 0,20 Prozent verbucht, die Reichweite belief sich auf 3,7 Prozent.In der vorerst letzten Episode wurde Sisis Sohn von einem Arbeiter entführt. Die Serie erreichte 0,78 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 3,8 Prozent beziffert. Die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) verbuchte 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährige, die einen Marktanteil von 4,6 Prozent mitbrachten. Im Anschluss lief die Dokumentation, die RTL 0,77 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent Marktanteil brachte. Unter den jungen Menschen waren 0,14 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 4,1 Prozent. Mit demwurden ab Mitternacht 0,73 Millionen Menschen gemessen, bei den Werberelevanten fuhr man 5,2 Prozent Marktanteil ein.