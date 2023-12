«Die zweite Welle» endet sehr schwach

Quotennews

Am Vorabend war eine True-Crime-Dokumentation im ZDF zu sehen.

mit der Folge „Wie ticken Serienkiller“ war am Donnerstag um 17.10 Uhr zu sehen. Die ZDF-Journalistin und Rechtsexpertin Tacke beleuchtete drei Fälle mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. 2,01 Millionen Menschen sahen die Sendung, die einen Marktanteil von 13,1 Prozent erreichte. Unter den jungen Zuschauenden befanden sich 0,17 Millionen, die 6,7 Prozent Marktanteil mitbrachten.Das Winter-Special vonunterhielt ab 20:15 Uhr 5,31 Millionen Menschen. Die Folge mit dem Titel „Späte Reue“ war mit Sebastian Ströbel, Luise Bähr und Markus Brandl besetzt, die einen Marktanteil von 20,2 Prozent Marktanteil holten. Das Buch schrieb Christiane Rousseau, die Regie führte Ralph Polinski. 0,51 Millionen junge Menschen sahen den Gastauftritt von Leni Adams, der 9,9 Prozent Marktanteil holte.Die ersten drei Teile vonholten 1,31, 1,18 und 0,87 Millionen Zuschauer, am späten Donnerstagabend stand das Finale an. Die 22.15-Uhr-Folge mit dem Titel „Niemals vergangen“ ließen sich 1,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht nehmen, der Marktanteil wurde auf schlechte 5,5 Prozent beziffert. Die Mainzer Fernsehstation sicherte sich 2,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten, die Reichweite wurde auf 0,13 Millionen beziffert. Die übrigen zwei Episoden verbuchten 0,90 sowie 0,92 Millionen Zuschauer, bis 00.30 Uhr kam man auf 5,7 und 8,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum schalteten 0,10 und 0,07 Millionen ein, die Marktanteile beliefen sich auf 2,9 und 2,8 Prozent.