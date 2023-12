Konny und Manu gehen unter  aber die Quoten waren gut

Quotennews

Kabel Eins strahlte am Donnerstag zahlreiche Episoden von «Willkommen bei den Reimanns» aus.

Der Fernsehsender Kabel Eins verzichtete am Wochentag zwischen den Jahren auf Spielfilme und Serien in der Daytime und setzte dafür auf seine Factual-Dokus. Um 06.25 Uhr startete man mit, das 0,09 Millionen Zuschauer nach Leipzig lockte. Die Sendung sicherte sich 0,04 Millionen Werberelevante und fuhr 4,6 Prozent Marktanteil ein. Eine zweite Folge, die in Bochum spielte, erhaschte von 0,11 Millionen Zuschauern Aufmerksamkeit. 0,05 Millionen Werberelevante brachten 4,2 Prozent Marktanteil.Um 10.15 Uhr stand die erste Folge vonauf dem Programm, in der Konny und Manu von Einbrechern auf Hawaii das Leben erschwert wurde. Dies sahen 0,22 Millionen Zuschauer, mit 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man gute 7,6 Prozent Marktanteil ein. Die Suche nach einem Schulbus zum Umbauen brachte 0,26 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 0,06 Millionen Zuschauer ein, sodass man auf einen Marktanteil von mauen 3,5 Prozent Marktanteil kam.Zwischen 14.05 und 16.05 Uhr fuhr das Reimann-Ehepaar nach Texas, ehe die Rückreise anstand. Ein marodes Dach war das Thema der Sendung, 0,33 Millionen Menschen sahen zu. Bei den Umworbenen schalteten jetzt 0,09 Millionen Menschen ein, der Marktanteil wurde auf 4,6 Prozent beziffert. Die 15-minütigeinformierte 0,36 Millionen Zuschauer und holte sich 6,0 Prozent in der Zielgruppe.In der 16.20 Uhr-Ausgabe vonentpuppte sich eine Ferien-Wohnung als völlig desolat. 0,32 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen das Trauerspiel, das 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährige hatte. Kabel Eins fuhr einen Marktanteil von 4,1 Prozent ein. Die letzte Folge an diesem Tag hatte 0,44 Millionen Zuschauer und verbuchte 3,5 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Die Reichweite in der Zielgruppe wurde mit 0,14 Prozent bemessen.