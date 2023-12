«Leo» kommt an die Spitze

US-Quoten

Auf den zweiten Platz hat es die Show «Squid Game: The Challenge» geschafft.

Zwischen dem 20. und 26. November 2023 machten die amerikanischen Streaming-Nutzer den Animationsfilmzum erfolgreichsten Produkt der Woche. Der Animationsfilm mit Adam Sandler, inszeniert von Robert Marianetti, Robert Smiegel und David Wachtenheim, erreichte 1,526 Milliarden Streaming-Minuten. Der Film wird am 21. November 2023 in die Kinos kommen.Die zehnteilige Reality-Showwurde zwischen dem 22. November 2023 und dem 6. Dezember veröffentlicht. Die Fans verfolgten die ersten fünf Episoden, die Netflix in den Vereinigten Staaten 1,423 Milliarden Streamingminuten einbrachten. Die BBC-Zeichentrickserieerzielte bei Disney+ 1,167 Milliarden Minuten. Im Mittelfeld platzierten sich(963 Millionen) und(861 Millionen).Die ersten Folgen der finalen Staffel vonunterhielten viele Zuschauer und sorgten für 835 Millionen Sehminuten. Der Klassikerkam auf 763 Millionen Minuten,auf 755 Millionen Minuten undauf 716 Millionen Minuten. Auf dem neunten Platz landetedes Senders BET, dessen neue Folgen im November auf Netflix erschienen.